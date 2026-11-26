"Виглядав просто жахливо". Усику поставили "сумний діагноз" після подій у Єгипті

Знаменитий американський тренер Роберт Гарсія розкритикував виступ Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти бійця з досвідом у кікбоксингу, заявивши, що українець у бою з Ріком Верховеном виглядав вкрай погано і, на думку деяких глядачів, навіть програв. На момент зупинки один арбітр віддавав мінімальну перевагу нідерландцю, а ще двоє фіксували нічию. Аналітики DAZN також вважали, що Верховен вів за очками з рахунком 98:92.

Верховен домінував у першій половині бою

На момент зупинки один арбітр віддавав мінімальну перевагу нідерландцю, а ще двоє фіксували нічию. Аналітики DAZN також вважали, що Верховен вів за очками з рахунком 98:92.

Фахівець не виключив, що в гіпотетичному поєдинку з Девідом Бенавідесом (32-0, 26 КО) перевага буде на боці американця, якого вважає надто швидким, молодим і міцним для українського чемпіона.

Гарсія поділився своєю думкою в інтерв’ю YouTube-каналу FightHype, обговорюючи, який бій став би значущішим для Бенавідеса: проти Усика чи іншого потенційного суперника. Водночас американець окремо наголосив на видатному статусі українця, назвавши його одним із найкращих боксерів усіх часів.

"Я обираю Бенавідеса. Він надто швидкий, молодий і міцний", – заявив тренер.

Говорячи про останній виступ Усика, Гарсія не став приховувати свого критичного ставлення до побаченого.

"Він виглядав просто жахливо проти кікбоксера", – підсумував фахівець.

Роберт Гарсія. Джерело: Кадр із відео

Як повідомляв OBOZ.UA, наприкінці жовтня стало відомо, що Усик має намір повернутися у першу важку вагу заради можливого поєдинку з Бенавідесом. Сам Девід зухвало відреагував на виклик Усика, пообіцявши без проблем перемогти українського зіркового боксера.

Штучний інтелект Gemini корпорації Google вважає таке протистояння дуже інтригуючим. Водночас нейромережа без вагань назвала фаворита.