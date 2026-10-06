Вперше за 50 років! Україна виграла чемпіонат світу зі стрільби. Відео

Українська спортсменка Олександра Ілюхіна завоювала "золото" чемпіонату світу з практичної стрільби з рушниці IPSC Shotgun World Shoot 2026. 26-річна уродженка Борисполя стала першою представницею України, яка виграла індивідуальний чемпіонський титул за 50-річну історію цієї дисципліни.

Олександра Ілюхіна із золотою медаллю ЧС. Джерело: instagram.com/alexiliukhina

Змагання відбулися в Коринфі, Греція. Ілюхіна виступала в категорії Lady дивізіону Standard.

Друге місце посіла представниця Швеції Міранда Бюрсхаген, а "бронза" дісталася італійці Елізі Барцотті.

Олександра Ілюхіна на подіумі. Джерело: instagram.com/alexiliukhina

У цьогорічному чемпіонаті світу взяли участь 850 спортсменів із 44 країн. Турнір отримав найвищий, п’ятий рівень у системі Міжнародної конфедерації практичної стрільби.

Для Ілюхіної вирішальним став заключний етап змагань. За її словами, перед останнім днем вона вже мала перевагу у своїй категорії, тому головним завданням було зберегти темп і не допустити помилок.

На одному з етапів спортсменка влучила у 13 мішеней, зробивши по два постріли в кожну, що давало подвійні очки. Її результат – 15-те місце в загальному заліку етапу: 21 влучання типу A і чотири C, а показник склав майже 80%.

Ще один етап Ілюхіна завершила шостою в загальному заліку з результатом 14,80 і показником 91%. У довгій вправі з 26 пострілів українка показала час 22,32 секунди та посіла 14-те місце в загальному заліку цього етапу.

Олександра Ілюхіна. Джерело: instagram.com/alexiliukhina

Останній день змагань розпочався для Ілюхіної не найкращим чином через біль у коліні, який зберігався після першого дня, а також через навантаження на праву ногу. Незважаючи на це, одна додаткова спроба не завадила їй зберегти позицію в підсумковій таблиці.

Олександра Ілюхіна під час стрільби. Джерело: instagram.com/alexiliukhina

Після завершення чемпіонату українка окремо наголосила на історичному значенні перемоги для країни. "Вперше за 50-річну історію нашого спорту гімн України лунає з п'єдесталу чемпіонату світу в індивідуальному заліку з практичної стрільби з рушниці. Неймовірно рада, що мені це вдалося", – написала Ілюхіна в Instagram, опублікувавши відео з церемонії нагородження.