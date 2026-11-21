Вперше за 14 років. У збірній України з біатлону ухвалили остаточне рішення щодо Джими

Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 з біатлону Юлія Джима розпочне сезон-2026/27 на Кубку IBU, а не на Кубку світу. Таке рішення пов’язане з проблемами зі здоров’ям, через які титулована 36-річна киянка пропустить перші змагання зими.

Титулована біатлоністка не в... Розгорнути

Про плани щодо 36-річної спортсменки повідомив президент Федерації біатлону України Іван Крулько. За його словами, Джима продовжує тренуватися за індивідуальним графіком, однак поки не готова виступати на найвищому рівні міжнародного біатлону.

"Тренується за своїм графіком. Були проблеми зі здоров’ям, пропускає перші етапи, а потім починає з Кубка IBU. Якщо ми побачимо, що є результат, то залучатимемо до Кубка світу", – розповів Крулько в коментарі "Суспільне Спорт".

Іван Крулько. Джерело: Вікіпедія

Таким чином, повернення Джими до складу збірної на етапах Кубка світу залежатиме від її результатів на змаганнях другого за статусом міжнародного біатлонного турніру. Конкретні терміни можливого переходу на найвищий рівень поки не визначені.

Для української біатлоністки це буде незвичний початок сезону. Востаннє вона виступала на Кубку IBU 14 років тому, у сезоні-2012/13. За кар’єру в цій серії Джима провела 22 гонки.

Минулого сезону спортсменка також не змогла розпочати виступи разом з основним складом збірної на Кубку світу. Тоді причиною стала травма пальця, через яку вона пропустила перші три етапи.

У сезоні-2025/26 Джима взяла участь у шести етапах Кубка світу та увійшла до складу збірної України на Олімпійських іграх 2026 року. Найкращим особистим результатом біатлоністки стало 24-те місце у спринті на Олімпіаді.

Юлія Джима

Новий сезон Кубка світу та Кубка IBU стартує одночасно, 26 листопада. Перші змагання відбудуться у фінському Контіолахті та шведському Ідре відповідно. Наступні етапи Кубка IBU заплановані в норвезькому Шушені (2-5 грудня) та австрійському Обертілліаху (17-20 грудня).

Як повідомляв OBOZ.UA, 15 листопада з’явилася інформація, що Джима не потрапила до складу збірної України з біатлону на стартові етапи сезону 2026/27. Федерація біатлону України затвердила заявки на Кубок світу та Кубок IBU: прізвища досвідченої спортсменки немає в жодному зі списків.

Юлія Джима. Джерело: biathlon.com.ua

До цього Юлія не вирушила разом із жіночою збірною України з біатлону на підготовчий збір до фінського Вуокатті. За інформацією Biathlonnews, 36-річна киянка продовжує тренуватися за індивідуальною програмою у словенській Поклюці та австрійському Обертилліасі.