"Вони знущаються! Вороги. З ними немає майбутнього": в Росії влаштували нову істерику через недопуск на ЧС з хокею U-20

Відомий російський футбольний тренер Анатолій Байдачний у буквальному сенсі сплив жовчу після того, як збірну РФ не допустили до молодіжного чемпіонату світу з хокею в Канаді. Представник країни-агресорки зажадав закрити посольство північноамериканців у Москві, назвавши їх справжніми ворогами, з якими в окупантів немає майбутнього.

Про це Байдачний заявив в інтерв’ю пропагандистському виданню "Советский спорт". Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна і затятий Z-патріот продемонстрував абсолютний шовінізм і неприйняття інших країн, безглуздо додавши штампи про велич РФ.

Хокеїсти збірної Росії

"А що посольство Канади досі робить у Росії? Їх треба звідси вислати. З тебе знущаються, а ти мовчиш. Це найогидніше, що може бути. Виженіть їх! Вони знущаються з нас, як хочуть. У нас із ними немає жодного майбутнього. Невже ви цього не розумієте? Це наші вороги. Треба гнути свою лінію, дорожити честю своєї країни й народу. А якщо там хтось добре про нас скаже, то ми відразу біжимо обійматися з ними. Росія й Канада – головні хокейні країни, решта – шушера, на яку ніколи не звертали уваги", – сказав Байдачний.

Анатолій Байдачний. Джерело: РІА "Новини"

Напередодні в Кремлі вперше прокоментували рішення Міжнародної федерації хокею (IIHF) не допускати РФ до молодіжного ЧС. Це сталося після того, як Спортивний арбітражний суд у Лозанні CAS задовольнив апеляцію Федерації хокею Росії (ФХР) на рішення IIHF про відсторонення російських збірних від міжнародних змагань і постановив повернути їх до турнірів.

Пізніше стало відомо, що двоє суддів, які розглядали справу, відвідували Москву. Потім IIHF подала апеляцію на рішення CAS.

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Крім того, європейські федерації оголосили масовий протест проти допуску РФ, пригрозивши бойкотувати матчі з ними. Зі свого боку, Канада не видала російським хокеїстам візи для в’їзду до країни, де й відбудеться молодіжний ЧС.

Як повідомляв OBOZ.UA, господарка чемпіонату світу-2027 з хокею Німеччина виступила проти приїзду збірної РФ на турнір.