"Вони взагалі розуміють правила футболу?" Те, що сталося в матчі збірної Північної Кореї, викликало ажіотаж у мережі. Відео

Епізод у матчі збірних Сирії та Північної Кореї в першому турі другого раунду азійської кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року став вірусним у соцмережах. Попри те, що сам момент стався ще в листопаді 2023-го, через 3 роки відео знову набуло популярності в інтернеті.

На 37-й хвилині сирійський нападник Омар Хрібін увірвався до штрафного майданчика північнокорейців, переслідуючи м’яч. Кан Чжу Хек вирішив випередити форварда й зіграти на виході, однак не розрахував руху та на повній швидкості налетів на суперника.

Арбітр матчу Аліреза Фагані був неподалік і відразу вказав на 11-метрову позначку. До м’яча підійшов капітан збірної Сирії Умар ас-Сума й точно пробив по центру воріт. Цей гол виявився єдиним у матчі: Сирія здобула перемогу з рахунком 1:0.

Умар ас-Сума точно пробив по центру воріт. Джерело: the-afc.com

У соцмережах користувачі обурилися діями Чжу Хека, який навіть не намагався зіграти в м’яч.

"Переглянув відео – і це перевершило всі очікування. Вони взагалі розуміють правила футболу?" – обурився автор допису. За кілька годин ролик переглянули близько 400 000 людей.

Відео завірусилося в інтернеті. Джерело: https://x.com/Mike5260

Матч формально вважався домашнім для сирійців, однак із міркувань безпеки його провели на нейтральному полі в саудівській Джидді, на стадіоні імені принца Абдулли аль-Файсала.

Сирія обіграла Північну Корею. Джерело: the-afc.com

Примітно, що в червні 2024 року команди зустрілися знову. Цього разу Північна Корея перемогла з рахунком 1:0, забивши вирішальний гол на 92-й хвилині. За підсумками групового етапу КНДР випередила Сирію та вийшла до наступного раунду кваліфікації.