"Волинь" програла "Говерлі" в кінцівці, перемоги "Запоріжжя" та "Рівного". Результати Суперліги GGBET 7 листопада

У чемпіонаті України з баскетболу в суботу, 7 листопада, відбулися чергові поєдинки Суперліги GGBET. Волинь у напруженому матчі 5 туру на домашньому паркеті програла Прикарпаттю-Говерлі з мінімальним рахунком (64:66), "Рівне-Dream" упевнено переміг "Хмельницький" (94:78), а "Ніко-Баскет-ЦОП" не залишив шансів "Запоріжжю" (73:89).

Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат

Луцьк, ВОДЮСШ

Волинь – Прикарпаття-Говерла 64:66 (17:12, 13:14, 21:24, 20:25)

Волинь: Ловінгс (13 + 3 підбирання + 4 передачі), Король (14 + 6 підбирань + 3 передачі), Нікітін (4 + 4 підбирання) , Клімов (6 + 2 підбирання + 2 передачі), Товкач (16 + 12 підбирань + 3 передачі) – старт; Твітт (2 + 6 підбирань), Кабанов (7), Третяк (0), Троцик (0), Тимощук (0), Панасюк (2 +3 підбирання).

Прикарпаття-Говерла: Чугунов (2 +7 підбирань + 2 передачі), Старцев (20 + 7 підбирань + 2 передачі), Лесик (4 + 7 підбирань), Кузнецов (2 +5 підбирань + 2 передачі), Горобченко (6 + 4 передачі) – старт; Дунець (0), Дюпін (10 + 4 підбирання), Говард (18 + 3 підбирання + 2 передачі), Дроздов (1 + 3 підбирання), Дмитренко (3).

Ключове з матчу

У першій половині протистояння команди продемонстрували доволі стриманий баскетбол та невисоку результативність. Гостям краще давалися двочкові спроби, господарі ж краще кидали з периметра, але загальна картина виглядала не дуже яскраво: 17:12 перемога Волині у першій чверті та 14:13 перевага Говерли у другій.

Надалі матч продовжився у режимі не дуже ефективної атаки. Так, була більш інтенсивна третя десятихвилинка (21:24), але загалом команди забивали мало. У лучан сьогодні найбільшу різницю робив Святослав Товкач: агресивні дії бігмена у нападі та впевнені кидки з периметра були важливою зброєю Волині упродовж всієї гри, проте і гості мали свої аргументи. Найбільше – у Сергія Старцева, який набрав 20 очок та реалізував ключові штрафні наприкінці матчу, які і привели "ведмедів" до другої перемоги в сезоні.

Герой матчу. Джерело: ФБУ

Герой матчу

Сергій Старцев. Капітан Говерли за 31:38 на майданчику набрав 20 очок, зробив 7 підбирань, віддав 2 результативні передачі. Показник ефективності – 17 (другий у грі).

У складі Волині дабл-дабл оформив Святослав Товкач, який до 16 очок додав 12 підбирань, а ще – 3 передачі. Також у активі бігмена найвища ефективність у матчі – 23.

Запоріжжя – Ніко-Баскет-ЦОП. Джерело: ФБУ

7 листопада в КСК Шинник у Дніпрі в межах регулярного чемпіонату Суперліги GGBET Ніко-Баскет-ЦОП переміг Запоріжжя – 89:73. Миколаївці вирішили долю матчу вже у стартовій чверті та здобули другу перемогу в сезоні.

Запоріжжя – Ніко-Баскет-ЦОП 73:89 (14:32, 20:20, 17:21, 22:16)

Запоріжжя: Ніколайчук 20 очок + 6 підбирань, Пауелл 18 + 10 підбирань, Ілележі 11 + 4 підбирання + 5 передач, Мартинов 4 + 3 підбирання + 4 передачі, Буц 5 + 4 підбирання – старт; Кліманов 0, Рибаков 0, Величко 9, Кіктєв 0, Петренко 6, Бакум 0.

Ніко-Баскет-ЦОП: Сімпсон 19 очок + 6 підбирань, Лук'ян 2, Карпюк 10 + 9 підбирань, Сафонов 32 + 3 підбирання + 3 передачі, Водолазський 9 + 4 передачі – старт; Стрижак 0, Мартін 13 + 7 підбирань + 3 передачі, Бешетя 2, Рижков 0, Гарбар 2.

Ключове з матчу

Усе вирішила стартова чверть, яку гості виграли 32:14: Ніко-Баскет набрав найбільше очок за десятихвилинку в матчі, а відрив швидко став двозначним. Другу чверть команди провели внічию, 20:20, і на велику перерву миколаївці пішли з перевагою у 18 очок – 52:34.

Третю чверть Ніко-Баскет також виграв, 21:17, а максимальна перевага в матчі сягнула 25 очок. Заключна десятихвилинка залишилася за Запоріжжям – 22:16, однак на результат це вже не вплинуло.

Ключовою стала реалізація: гості влучили 33 з 68 кидків з гри (48%) проти 25 з 64 у суперника (39%), зокрема 26/49 з двоочкової дистанції та 16/17 зі штрафних. Запоріжжя пробило 22 штрафні й реалізувало 17.

Миколаївці набрали 48 очок з-під щита проти 36 та 17 очок другого шансу проти 11. Запоріжжя виграло підбирання (41 проти 39), передачі (18 проти 15) і перехоплення (9 проти 6).

Джуліан Пауелл оформив дабл-дабл – 18 очок та 10 підбирань, Владислав Ніколайчук став найрезультативнішим у складі господарів із 20 очками. У гостей, окрім Максима Сафонова, 19 очок набрав Джамір Сімпсон, 13 очок і 7 підбирань додав Кріс Мартін, дев'ять підбирань зібрав Ярослав Карпюк.

Запоріжжя – Ніко-Баскет-ЦОП. Джерело: ФБУ

Герой матчу

Максим Сафонов. За 33:37 на майданчику набрав 32 очки при 13/19 з гри, 11/14 з двоочкової дистанції, 2/5 з-за дуги та 4/4 зі штрафних, додавши 3 підбирання, 3 передачі та 2 перехоплення. Це новий рекорд результативності сезону в Суперлізі та особистий рекорд кар'єри гравця. Показник ефективності – 33, найвищий у матчі.

Цифри матчу

32 – очки Максима Сафонова, найкращий показник сезону в Суперлізі.

32 очки за чверть – рекорд сезону для Ніко-Баскетаю

25 – максимальний відрив Ніко-Баскета в матчі.

48:36 – очки з-під щита на користь Ніко-Баскета.

Рівне – Хмельницький. Джерело: ФБУ

Ігровий день 7 листопада у Суперлізі GGBET завершився перемогою Рівного-Dream над Хмельницьким з рахунком 94:78.

Рівненська команда здобула шосту перемогу і піднялась на друге місце в турнірній таблиці, тоді як Хмельницький з двома перемогами в семи іграх опинився на дев'ятій позиції.

Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат

Рівне, ДЮСШ-4

Рівне – Хмельницький 94:78 (23:27, 26:22, 25:25, 20:4)

Рівне-Dream: Ейса 28, Поносов 18 + 7 передач, Бенсон 14 + 14 підбирань + 4 блок-шота, Биков 13, Тимощук 8 – старт; Джейкобс 6, Рябой 5, Триколенко 2, Кравченко 0, Петров 0

Хмельницький: Ньютон 20 + 6 підбирань, Лавдей 17 + 14 підбирань, Ланді 10, Мельник 10, Липовцев 5 – старт; Потєєв 12, Бачурін 4, Гуля 0, Кузьмін 0, Островерх 0

Ключове з матчу

Команди видали три чверті дуже якісного баскетболу, рівного, результативного з мінімумом помилок і великою кількістю яскравих моментів, комбінацій. Вдалі відрізки у команд передувались, але жоден з суперників не міг відірватись у рахунку.

Вирішальною стала четверта чверть, де у Хмельницького просто не вистачило сил (команда грала другий день поспіль). Гості почали помилятись, втрачати м’яч, гірше влучати (лише два реалізованих кидки за чверть) і у середині десятихвилинки Рівне оформило двозначну перевагу, після чого Хмельницький фактично змирився з поразкою.

Рівне – Хмельницький. Джерело: ФБУ

Герой матчу

У Рівного в різні моменти матчу різні люди брали на себе ініціативу і в підсумку Джавон Бенсон, який чудово відіграв у захисті в першу чергу, оформив дабл-дабл з 14 очками, 14 підбираннями, 4 блок-шотами. У Таріга Ейси 28 очок, а Олександр Поносов додав 18 очок, 7 передач і 4 перехоплення – перехоплення і данк Поносова в четвертій чверті фактично вбили інтригу в матчі.

У Хмельницького Закарі Лавдей оформив дабл-дабл з 17 очками і 14 підбиранями, Дерік Ньютон набрав 20 очок, а ще відзначимо Романа Потєєва, який набрав рекордні для себе у Суперлізі 12 очок, влучивши 3/3 дальніх.

Цифри матчу

44-42 фактично рівність за підбираннями з невеликою перевагою Хмельницького

9-12 за втратами, але більшість з 9 втрат Хмельницького у четвертій чверті фактично коштували шансів команді на перемогу

13-7 за очками після втрат якраз на користь Рівного

75 атак провів Хмельницький проти 68 у Рівного, але господарі реалізували 51% кидків, а гості – 37%

20 очок Рівне набрало у швидких відривах проти 11 у суперника

13-16 за очками лави запасних, сьогодні головну роль грали стартові склади команд

4 очки Хмельницького в четвертій чверті – повторення антирекорду сезону Суперліги за набраними очками в чверті

Що далі

Рівне завтра, 8 листопада, о 14:00 прийматиме Прикарпаття-Говерлу, а Хмельницький через залученість головної тренерки Ганни Шликової у тренерському штабі національної жіночої збірної матиме невелику перерву, пропускаючи ігри наступного тижня.