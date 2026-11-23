Вісім футболістів "Шахтаря" затримали на кордоні Польщі перед матчем Ліги чемпіонів – медіа

Вісім футболістів донецького "Шахтаря" і тренерський штаб команди зупинили на польському кордоні, коли вони прямували на матч Ліги чемпіонів із турецьким "Фенербахче". Гра відбудеться 25 листопада в Лондоні, однак "помаранчево-чорні" не змогли дістатися до Великої Британії повним складом делегації.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Х, раніше відомої як Twitter, повідомив турецький журналіст Бурхан Джан Терзі. За його даними, через збій у системі польські прикордонники не впустили на територію країни автомобілі, в яких перебували наставник "гірників" Арда Туран, його помічники, а також футболісти.

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Кордон Польщі та України. Джерело: Facebook Максима Козицького

Після трьох годин очікування турецький фахівець і його штаб змогли в’їхати до Польщі. А ось вісім гравців "Шахтаря" потрапили на територію країни лише під ранок, через що вони не вилетіли разом із командою до Лондона. Футболісти прилетять до місця проведення матчу протягом дня, 23 листопада.

У зв’язку з цією ситуацією Туран був змушений серйозно змінити весь план підготовки до надважливого поєдинку на "Стемфорд Брідж".

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів. Джерело: УЄФА

Арда Туран

Як повідомляв OBOZ.UA, 3 листопада донецький "Шахтар" прикро програв лісабонському "Спортінгу" у Лізі чемпіонів.