"Він хоче зробити". Мудрик висловився про Зеленського. Відео

Український футболіст Михайло Мудрик заявив, що захоплюється президентом України Володимиром Зеленським і вдячний йому за захист інтересів країни. Про це 25-річний вінгер розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону

"Я захоплений і дуже вдячний, що нарешті у нас є президент, який відстоює інтереси України, який насправді хоче зробити Україну сильною і незалежною", – сказав футболіст на YouTube-каналі "В гостях у Гордона".

Під час бесіди з Гордоном Мудрик також порушив кілька інших тем, пов’язаних із його кар’єрою та особистим життям.

За словами Мудрика, він не чув про мельдоній, поки йому не повідомили про позитивний результат допінг-проби. Заборонену речовину виявили в його аналізі, взятому після матчів збірної України в Лізі націй у листопаді 2024 року проти Грузії та Албанії.

Михайло Мудрик

Футболіст припустив, що препарат міг потрапити в його організм лише під час перебування в Україні. Він звернув увагу на недостатню систему контролю за безпекою гравців у національній команді й прямо звинуватив Українську асоціацію футболу в тому, що сталося. За твердженням Мудрика, у збірній існувало багато можливостей для потрапляння забороненої речовини в організм футболіста, а організація не надала йому необхідної підтримки після початку розгляду справи.

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Ще однією темою розмови став Рінат Ахметов. Мудрик схвально відгукнувся про власника донецького "Шахтаря", за який виступав до переїзду до Англії. Він також пояснив, чому Ахметов не поспішав відпускати його до європейських клубів, коли українцем зацікавилися закордонні команди.