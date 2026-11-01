Відомий боксер пообіцяв віддати Україні гонорар за бій, але дав задню. Відео

Колишній чемпіон світу з боксу Майріс Брієдіс (28-3, 20 КО) звинуватив латвійського бійця Крістапса Зутіса (7-4-3, 7 КО) у відмові від поєдинку, за який той нібито збирався отримати 50 тисяч євро. За словами Брієдіса, суперник обіцяв спрямувати зароблені гроші на допомогу Україні, однак після конкретної пропозиції почав змінювати умови й дати проведення бою.

Брієдіс опублікував відеозвернення, у якому закликав Зутіса виконати обіцянку й вийти з ним на ринг. Ексчемпіон розповів, що його опонент сам запропонував організувати поєдинок, а отриманий гонорар передати Україні.

Майріс Брієдіс. Джерело: Кадр із відео

Латвійський боксер заявив, що погодився на таку ініціативу й запропонував виділити на бій 50 тисяч євро. Водночас він наголосив, що не збирається забирати всю суму собі: гроші мають бути перераховані українській армії.

Кристапс Зутіс. Джерело: Кадр із відео

Однак, за твердженням Брієдіса, після надходження пропозиції Зутіс змінив свою позицію. Замість узгодження поєдинку в нього з’явилися інші дати й умови.

"Якби він справді хотів допомогти Україні, то вже сьогодні домовився б зі мною про бій і отримав ці гроші", – заявив Брієдіс.

Боксер також закликав Зутіса відповідати за власні слова й звинуватив його в боягузтві. Він наголосив, що готовий провести поєдинок на раніше запропонованих умовах.

Кристапс Зутис виступає у професійному боксі та змішаних єдиноборствах. У боксі на його рахунку сім перемог, п’ять поразок і три нічиї. У червні 2023 року він програв нокаутом Арнольду Джерджяю в поєдинку за інтерконтинентальний титул WBF у важкій вазі.