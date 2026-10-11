Неймовірний гол "напівскорпіоном" набрав 1 млн переглядів за кілька годин. Відео

Гол мексиканської футболістки Лісбет Овальє, забитий незвичайним ударом п'ятою через себе, знову став вірусним у соцмережах восени 2026 року. Відео набрало близько мільйона переглядів за кілька годин, хоча сам епізод стався ще 3 березня 2025 року.

Овальє забила цей м'яч у матчі чемпіонату Мексики між "Тігрес УАНЛ" і "Гвадалахарою". Зустріч відбувалася в рамках турніру Клаусура, а на 75-й хвилині рахунок залишався 0:0.

Цей момент набрав мільйон переглядів. Джерело: https://x.com/EsTendenciaEnX

Після подачі кутового гравці "Гвадалахари" не змогли винести м'яч подалі від власних воріт. М'яч перехопила партнерка Овальє по команді Дженніфер Ермосо, яка виконала навіс у штрафний майданчик.

Лісбет перебувала приблизно на позначці пенальті спиною до воріт. Замість того, щоб розвертатися й намагатися обробити м'яч, нападниця підстрибнула, нахилила корпус уперед і завдала удару лівою п'ятою через спину. М'яч по високій дузі перелетів через воротаря й опустився у верхній лівий кут.

Незвичайне виконання нагадувало удар скорпіона, під час якого футболіст направляє ногу назад над власним тілом. Однак у випадку з Овальє рух відбувся з розворотом тіла вперед, тому цей прийом також називають зворотним ударом скорпіона.

Удар "напівскорпіона". Джерело: x.com/TigresFemenil

Гол дозволив "Тігрес" відкрити рахунок. Згодом команда забила ще один м'яч і виграла з рахунком 2:0. Для Овальє цей результативний удар став десятим у сезоні та 130-м за клубну кар'єру.

Лісбет Овальє

У грудні 2025 року цей м'яч отримав міжнародне визнання. На церемонії The Best FIFA Football Awards, що відбулася 16 грудня в Досі, Овальє вручили нагороду Marta Award за найкращий гол у жіночому футболі. У боротьбі за приз її удар обійшов десять інших претендентів.