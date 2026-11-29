Великий Вейн Грецкі зірвав Росії пропагандистське шоу

Депутат Державної думи Росії В’ячеслав Фетисов поскаржився, що легендарний канадський хокеїст Вейн Гретцкі перекреслив його переговори про проведення міжнародного матчу. Російський функціонер розповів про намір організувати пропагандистську хокейну зустріч на Північному полюсі.

Фетисов заявив, що розраховує провести так званий матч миру за участю представників різних країн. За його словами, задум виник не випадково: раніше він уже грав у хокей на Південному полюсі, а тепер хоче організувати аналогічний захід в Арктиці.

"Мрія – зіграти на Північному полюсі, на Південному я вже грав. Є думки провести матч миру. Усі мої переговори перекреслив Вейн Гретцкі, висловився недоречно, з його статусом так робити не можна було", – сказав Фетисов в інтерв’ю "Матч ТВ".

Путін і Фетисов. Джерело: РБК

68-річний функціонер додав, що вже розпочав підготовку проєкту. Якщо проводити зустріч безпосередньо на Північному полюсі, сприятливе погодне вікно відкривається у квітні. Ще один варіант передбачає організацію гри на криголамі, на вертолітному майданчику.

"Спробуємо знайти хлопців, які розуміють, що хокейна дипломатія може сколихнути всю міжнародну політику, і зіграти в хокей у найвразливішому регіоні. Цей матч багато що може сказати світові. Брутальна гра, де проливається кров", – пояснив дворазовий олімпійський чемпіон.

Вячеслав Фетисов. Джерело: Вікіпедія

Заява Фетисова викликала бурхливу реакцію у росіян. У коментарях користувачі висміяли ідею хокейного матчу миру, не розуміючи, як ідея матчу миру поєднується з війною, що триває.

"Щоб провести матч миру, можливо, варто закінчити війну", – написав один із користувачів.

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Інший запропонував відправити Фетисова на Північний полюс, щоб підготувати майданчик і підтримувати його в робочому стані до проведення зустрічі. Також коментатори запитували, навіщо організовувати хокейний матч у такому важкодоступному місці.

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Приводом для невдоволення Фетисова стала позиція Гретцкі щодо участі російських хокеїстів у міжнародних змаганнях.

Вейн Грецкі

Раніше прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна не видаватиме візи спортсменам із Росії та Білорусі для участі в турнірах на своїй території.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні. Джерело: CPAC

Гретцкі підтримав це рішення, яке стосується, зокрема, майбутнього молодіжного чемпіонату світу.