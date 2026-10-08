"Великий ризик": Магучіх розповіла, на що зважилася піти у своїй кар’єрі

Зірка світової легкої атлетики Ярослава Магучіх зізналася, що досі припускається технічних помилок під час розбігу після того, як два з половиною роки тому змінила цей елемент. Українська стрибунка у висоту нагадала, що напередодні ОІ-2024 додала два кроки до бігової частини спроби.

Про це Магучих розповіла в інтерв’ю порталу NV.ua. Світова рекордсменка та перша в історії абсолютна чемпіонка планети зазначила, що помилки траплялися навіть цього року, наприклад, у фіналі Діамантової ліги, проте вона продовжує вдосконалювати цей елемент.

Ярослава Магучіх

"Головна зміна в моєму розбігу відбулася раніше – перед встановленням світового рекорду та Олімпійськими іграми. У травні 2024 року ми вирішили додати два кроки. Раніше було дев’ять, тепер – одинадцять. Це дозволяє краще розігнатися, щоб виконати останні кроки на дузі максимально швидко й коротко. Це був великий ризик: п’ять років у мене був стабільний розбіг у дев’ять кроків, а за два місяці до Олімпіади ми його змінили. Але іноді цей розбіг дає збій, оскільки повертаються мої старі помилки – ще з 2021 року. Потрібен час, щоб довести його до ідеалу", – сказала Магучіх.

Магучіх вписала своє ім’я в історію.

Тренер Магучіх Тетяна Степанова

Напередодні в Києві на "Площі зірок" Ярослава отримала свою нагороду. Вона також розповіла про те, як у мережі поширюється інформація з клікбейтними заголовками. Крім того, спортсменка повідомила, що розпочинає підготовку до зимового сезону.

Водночас Магучих поскаржилася на невиправданий хейт з боку українців. Спортсменка також пояснила свою відмову від тривалих тренувань за кордоном.

Зірку Магучіх відкрили в Києві. Джерело: sportnews.24tv.ua

Як повідомляв OBOZ.UA, Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) оголосила претендентів на звання найкращих спортсменів сезону серед чоловіків та жінок, не включивши до списку Ярославу Магучіх.