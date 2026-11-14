Велика Британія – Україна: результат матчу відбору на жіночий Євробаскет-2027

Жіноча збірна України з баскетболу в суботу, 14 листопада, проводила другий матч вирішального етапу відбору до чемпіонату Європи 2027 року. Підопічні тренерки Інни Кочубей билися на виїзді проти команди Великої Британії. Зустріч приймала арена Національного баскетбольного центру в Манчестері.

РЕЗУЛЬТАТ ВЕЛИКА БРИТАНІЯ – УКРАЇНА

Євробаскет-2027. Відбір

Група М. 2-й тур

Манчестер, Національний баскетбольний центр

Велика Британія – Україна – 85:83 (18:27, 17:14, 18:22, 32:20)

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ДЕ ДИВИТИСЯ ВЕЛИКА БРИТАНІЯ – УКРАЇНА

Побачити протистояння можна буде завдяки трансляції на платформі "Київстар ТБ". Також прямий ефір із Люксембургу покаже офіційний канал Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) на відеохостингу YouTube.

СКЛАДИ НА ВЕЛИКА БРИТАНІЯ – УКРАЇНА

Велика Британія: Крістін Анігве, Шаніс Бекфорд-Нортон, Кірсті Браун, Джесс Ідсфорт-Йейтс, Тіа Фріман, Джорджія Гейл, Черіден Грін, Паркер Гілл, Кеті Янушевська, Ханна Джамп, Майя Прайс, Ганна Робб, Сідні Воллес, Саванна Вілкінсон.

Аліна Ягупова. Джерело: FIBA

Баскетболістки збірної Великої Британії. Джерело: Федерація баскетболу Великої Британії

Україна: Серафима Тиха, Анжеліка Ляшко, Вікторія Балабан, Юлія Гутевич, Карина Панчук, Дар'я Кононученко, Віра Грималюк, Аліна Ягупова, Олена Бойко, Катерина Дике, Христина Кулеша, Міріам Уро-Ніле, Тетяна Юркевичус, Анастасія Ковтун.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Інна Кочубей, головна тренерка збірної України:

– Ми вже переглянули матч за участю Великої Британії. Продовжимо працювати над скаутингом. Уже побачили певні моменти, які будемо аналізувати й враховувати під час підготовки до наступної гри. Водночас я завжди наголошую, що насамперед потрібно зосереджуватися на власній грі, своїх сильних сторонах і тому, що ми можемо контролювати.

Інна Кочубей. Джерело: FIBA

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Після стартового ігрового дня українки йдуть у лідерах квартету разом із француженками. Путівки на Євробаскет отримають дві найкращі збірні.

Турнірна таблиця групи М. Джерело: FIBA

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Євробаскет-2019. Груповий етап

Велика Британія – Україна – 68:54 (19:14, 16:10, 9:21, 24:9)