"Важливий, але..." Мальдера пояснив, чому відмовився викликати Ярмоленка до збірної України
Мальдера висловився про Ярмоленка
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив, що не став викликати динамівця Андрея Ярмоленка на найближчі матчі команди в Лізі націй через бажання омолодити склад. Італійський фахівець зазначив, що поспілкувався з атакувальним вінгером і аргументував своє рішення.
Про це Мальдера заявив в інтерв’ю пресслужбі Української асоціації футболу. Наставник "синьо-жовтих", які в листопаді проведуть вирішальні матчі групового турніру в Лізі націй, додав, що Ярмоленку час поступитися дорогою молодшим гравцям.
Андреа Мальдера.
Джерело: УАФ
Збірна України з футболу
"Ярмоленко – дуже важлива людина як для мене, так і для всієї збірної. Але настав момент, щоб ці хлопці зростали самі. Андрій має передати естафету іншим, я з ним говорив, він із розумінням поставився до моїх слів. Я знаю, що завжди можу на нього розраховувати", – сказав Мальдера.
Зазначимо, що Ярмоленко мав намір стати найкращим бомбардиром в історії збірної України. В його активі 46 забитих м’ячів, що лише на два менше, ніж у легендарного Андрія Шевченка. Команда Мальдери 14 листопада зіграє на виїзді з Північною Ірландією, а 17-го числа – з Грузією.
Андрій Ярмоленко.
Джерело: ФК "Динамо" Київ
Турнірна таблиця групи 2 див...
Джерело: "Взбірна
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Як повідомляв OBOZ.UA, Андреа Мальдера змінив склад збірної України на найближчі матчі в Лізі націй.
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