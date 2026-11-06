"Важливий, але..." Мальдера пояснив, чому відмовився викликати Ярмоленка до збірної України

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив, що не став викликати динамівця Андрея Ярмоленка на найближчі матчі команди в Лізі націй через бажання омолодити склад. Італійський фахівець зазначив, що поспілкувався з атакувальним вінгером і аргументував своє рішення.

Про це Мальдера заявив в інтерв’ю пресслужбі Української асоціації футболу. Наставник "синьо-жовтих", які в листопаді проведуть вирішальні матчі групового турніру в Лізі націй, додав, що Ярмоленку час поступитися дорогою молодшим гравцям.

Андреа Мальдера. Джерело: УАФ

Збірна України з футболу

"Ярмоленко – дуже важлива людина як для мене, так і для всієї збірної. Але настав момент, щоб ці хлопці зростали самі. Андрій має передати естафету іншим, я з ним говорив, він із розумінням поставився до моїх слів. Я знаю, що завжди можу на нього розраховувати", – сказав Мальдера.

Зазначимо, що Ярмоленко мав намір стати найкращим бомбардиром в історії збірної України. В його активі 46 забитих м’ячів, що лише на два менше, ніж у легендарного Андрія Шевченка. Команда Мальдери 14 листопада зіграє на виїзді з Північною Ірландією, а 17-го числа – з Грузією.

Андрій Ярмоленко. Джерело: ФК "Динамо" Київ

Турнірна таблиця групи 2 див... Джерело: "Взбірна Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, Андреа Мальдера змінив склад збірної України на найближчі матчі в Лізі націй.