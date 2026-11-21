В Уругваї футболіст провалився у двометровий рів, святкуючи забитий гол. Відео

Незвичайний епізод стався під час матчу другого дивізіону чемпіонату Уругваю між "Депортіво Мальдонадо" та "Белья Вістою". Нападник гостей Урі Амараль після забитого м’яча побіг до трибун, щоб відсвяткувати гол разом із уболівальниками, але натомість упав у двометровий рів.

Футболіст упав у рів. Джерело: Кадр із відео

Курйоз стався на 20-й хвилині зустрічі на стадіоні "Домінго Бургеньйо Мігель". На той момент господарі вже вели в рахунку, однак Амараль скористався відскоком м’яча у штрафному майданчику й відправив його у ворота, зрівнявши рахунок до 1:1.

Після гола футболіст попрямував до трибуни Роберто Соса, де перебували вболівальники "Белья Вісти". Форвард хотів наблизитися до огорожі, щоб розділити радість із фанатами, але не помітив, що ділянку перед трибуною накрили зеленим полотном, яке імітувало газон. Під ним був рів завглибшки близько двох метрів.

Амараль провалився під покриття й опинився на дні ями. Кілька футболістів допомогли йому вибратися. Попри падіння, нападник зміг самостійно продовжити матч і залишався на полі до 80-ї хвилини.

Футболіста ледве витягли з рову. Джерело: Кадр із відео

Матч завершився перемогою "Белья Вісти" з рахунком 3:2. Команда, яка посідала передостаннє місце в турнірній таблиці, обіграла на його полі учасника чемпіонату, який на той момент був другим, і завадила йому повернути лідерство.