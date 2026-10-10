В УПЛ – революція! Вперше за 34 роки її мають виграти не "Динамо" і не "Шахтар". Доводимо чому

Українська Прем’єр-ліга вже вийшла з осінньої перерви – і це найцікавіший чемпіонат за останні роки! Позаду майже третина розіграшу, а на першу сходинку 4 неоднозначні команди! Такого український вболівальник чекав дуже давно – нарешті ми має шанс побачити нове ім’я у графі переможця. Чому така впевненість? Розповідає OBOZ.UA.

В Україні шалена втома від однаковості

За майже 35-річну історію вищого дивізіону нашого футболу, його вигравали лише 3 команди! 17 чемпіонств у "Динамо", 16 – у "Шахтаря". А чи пам’ятаєте ви, хто єдиний раз забрав трофей у наших грандів? "Таврія"! Сімферопольський клуб зробив це у першому ж розіграші, коли лігу провели всередині одного року, було по 2 групи, а заявилися на змагання в еліті аж 20 клубів. Сталося це в 1992-му, тоді у вирішальному матчі кримчани перемогли "Динамо" з рахунком 1:0. Минулий сезон виграли гірники, Туран привів нову команду до перемоги.

Так, є чимало прикладів тих ліг, де перемагають одні й ті ж клуби, але ми не Бундесліга і не Ліга 1. Довгий час УПЛ була просто турніром, де вже у січні ставало зрозуміло, що боротьба інших команд іде за третє місце максимум. Нових імен у графі переможця не було. Та цього року, схоже, все можливо.

Стрибки "Шахтаря" через поліські полонини

Лідер – не лідер. Саме такі гойдалки у гірників від початку сезону. "Шахтарю", попри всі тривоги, вдалося провести 8 повних матчів. У них 7 перемог і одна поразка – житомирський криптоніт найвиразніше вдарив по їх амбіціях на захист титулу після доволі гарного сезону в Лізі конференцій у 2026 і після кваліфікації до групи ЛЧ. Нещодавня поразка в Житомирі (0:2) оголила ігрові проблеми команди, над якими Туран думав кілька тижнів і поки що клуб стабілізувався – і з міжнародної паузи лідер УПЛ вийшов із розгромом "Вереса" 3:0. Збірники у формі, особливо відзначився Матвієнко своїм пострілом здалеку. В них багато виконавців, які дають результат, у бомбардирському списку в першій десятці одразу 4 бразильці. Так, гірники на горі, але з полонини вже чутно гомін.

Гірники міцно тримаються на горі таблиці. Джерело: ФК "Шахтар"

Джекпот "Полісся" грає на внутрішній арені

Найближче до "Шахтаря" тільки одна команда. "Полісся" теж має поразку (раптово проти "Зорі"), але їхня результативність забезпечує чудовий фундамент для зростання. Так, команда вилетіла з єврокубків без шансів, але Ротань готовий на нову спробу. Житомиряни вже традиційно стають каменем спотикання для команд УПЛ, показуючи тактично грамотний та інтенсивний футбол. Концентрація на битві за першу сходинку наразі є гарним паливом, а виліт з Ліги конференцій для них навіть корисний – не буде тривалих спадів, від яких ще може постраждати "Шахтар". Клуб наразі єдиний, хто йде впритул до чемпіона, а прогрес помітний через виклик до збірної та задіяність Краснопіра з Велетнем, вдалося виховати непоганих футболістів. Надійна оборона та швидкі переходи в атаку роблять їх чи не єдиним "іншим" претендентом на золоті медалі цього сезону.

Житомиряни наступають на п'яти чемпіону. Джерело: ФК "Полісся"

"Динамо" без надії сподівається

Осінь – знову період контрастів, коли дві перемоги поспіль над "Епіцентром" і "Зорею" зовсім не задовольняють на тлі нищівної поразки від "Буковини". Без єврокубків біло-сині отримали жорсткий удар по амбіціях. Попри те, що кияни знаходяться в топі таблиці, вони далеко не топова команда. У збірній футболісти провалилися, а в чемпіонаті все ще сильне питання де ж вони будуть після нового туру. Показовим стане матч проти тіньового лідера УПЛ – у неділю гра з "Карпатами". А враховуючи все сильніші атаки на столицю, постає питання – чи можливо проводити домашні матчі саме в Києві? Вболівальникам справді лишається без надії сподіватися, що Костюк знову знайде баланс для своїх футболістів і після паузи вони будуть влучнішими та мотивованішими. Лазарет наче стає меншим, але клас доступних футболістів починає поступатися навіть середнякам українського чемпіонату.

Кияни від'їхали далеко від медальної зони. Джерело: ФК "Динамо"

Феномен "Карпат"?

Львів’яни неочікувано застрибнули до когорти сильних команд України. Невеличка відстань до гірників, позиція вище "Динамо" та цілий калейдоскоп результатів ніби дозволяють надати Фернандесу статус топ-тренера для УПЛ. Саме в нього зараз кращий бомбардир ліги (Вієйра і його 4+2) і 15 забитих, а до початку туру це була найбільша кількість голів у команди. "Карпати" своїм агресивним футболом і сміливим пресингом створили нову перепону в одразу чотирьох команд ліги. А ще забезпечили собі стабільно високе місце з претензією на єврокубки. Ще зарано про це говорити, але голодна до перемог команда дає інтенсивність нашому чемпіонату. Здається, що це ще один неочевидний претендент на золото. Якщо "Карпати" втримають такий темп і стабільність до зимової перерви, то путівка до єврокубків стане для них цілком напрацьованим результатом.

Львів'яни раптово стали другою силою ліги. Джерело: ФК "Карпати"

Щільність очок обіцяє цікаву боротьбу за єврокубки

Революція в УПЛ можлива не тільки для чемпіонства. На початок жовтня наша турнірка пахне конкуренцією, від чого дивитися окремі матчі стає ще цікавіше. До початку 8-го туру, лідера та п’яту команду розділяли тільки 6 очок і попри те, що "Шахтар" вже готує відрив, під ним знаходиться міцна зона переслідування. Так, на два місця Ліги конференцій треба враховувати ще Лігу Європи – на неї вчергове впливатиме кубкова боротьба між грандами. Але традиційна гегемонія двох команд цього року, здається, як ніколи близька до падіння. Будь-яка втрата очок "Шахтарем" і "Динамо" дає той самий шанс для інших клубів, які бачили золоті медалі тільки на фотографіях. Дистанція між першим місцем та межею єврокубкової зони вимірюється всього кількома балами – і це подобається.