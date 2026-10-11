В "Шахтаря" – нова домашня арена. Що треба знати про "Стемфорд Бридж" у Лондоні та чим це може бути корисно Україні

За кілька днів повертається Ліга чемпіонів – а з нею і донецький "Шахтар". Цього року чемпіон України ризикнув та обрав для себе цікаву домашню арену, легендарний "Стемфорд Бридж" у Лондоні! Чому така адреса в ЛЧ корисна не тільки для лондонців, а й для усієї України? І чи допоможе це успішності виступу гірників в еліті? Розповідає OBOZ.UA.

"Шахтар" втомився від Польщі

Відмова від Польщі як місця проведення домашніх матчів – правильний крок. По-перше, політична ситуація все ще лишається хиткою. По-друге, тамтешня аудиторія вже розбалувана та не дає адекватної підтримки. "Шахтар" добре зустрічали в Німеччині, а от на "Міському стадіоні" в Кракові глядачі почали заповнювати трибуни тільки після групової стадії. Зрозуміло, що Лігу конференцій не порівняти з Лігою чемпіонів і статус турніру впливає, але якщо чесно – коли востаннє у Польщі стабільно були матчі найвищого рівня? У сезоні 26/27 поляки поки не чекають чогось красивого: "Лех" і "Ягелонія" свої стартові ігри Ліги Європи програли, у ЛЧ взагалі немає жодної команди. Могла бути від сусідів, але все склалося так, що переїзд на нову арену відбувся досить вчасно.

Момент гри "Шахтаря" проти П... Джерело: ФК "Шахтар" Розгорнути

"Стемфорд Бридж": стадіон, який нікому не був потрібен

Історія цієї арени фантастична: перед тим, як стати стадіоном УЄФА найвищої категорії, "Стемфорд Бридж" був звичайним полем для коней. Його звели аж у 1877 році, але спочатку там проводили виключно легкоатлетичні змагання. Все змінилося у 1905-му, коли Гус Мірс створив нову лондонську команду "Челсі" та викупив стадіон під себе. З того часу й донині це домівка аристократів.

"Стемфорд Бридж" у 1930-ті роки. Джерело: Swedish Encyklopedia

Спочатку там була тільки одна крита трибуна і ми можемо зрозуміти, що відчували тогочасні глядачі: від поля їх відділяли бігові доріжки, тому за воротами доводилося особливо вдивлятися. Але, враховуючи довгий період без перемог і навіть виліт з Вищої ліги, "Челсі" довго не міг претендувати на оновлення арени. Нові трибуни з’являлися в той момент, коли була імовірність втратити стадіон. Певний час любителів вибігти до футболістів стримували навіть не патрулі біля трибун, а тільки електричний паркан.

Лише у 1990-х роках "Стемфорд Бридж" нарешті став схожим на те, що ми знаємо сьогодні. Трибуни під’їхали впритул до поля, у підтрибунках з’явилася сучасна інфраструктура, а газон тепер поливають автоматично. Сьогодні максимальна місткість арени – 40 тисяч людей. У майбутньому одна з найвідоміших арен Лондона готується до ще однієї реновації, тепер щоб вмістити 50 тисяч глядачів.

Загальний вид "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Джерело: ФК "Челсі"

Лондон обрали невипадково

Ще в липні, коли з’явилися перші розмови про переїзд, вийшло інтерв’ю тренера Арди Турана. Коуч тоді наголосив, що клуб шукає нове місце для домашніх ігор у єврокубках; особливо коли стало зрозуміло, що в них у руках пряма путівка до групи Ліги чемпіонів. І що команда хоче "створити більший тиск на суперника та залучити більше наших уболівальників. Наприклад, якщо нам випаде "Реал", ми не хочемо, щоб трибуни були заповнені переважно фанатами мадридців". На вибір було 4 стадіони – у Гамбурзі та три у Західному Лондоні. Як бачимо, зупинилися на столиці Англії.

Проведення домашніх матчів Ліги чемпіонів на "Стемфорд Бридж" – особлива можливість для "Шахтаря". Ми вдячні футбольному клубу "Челсі" за нагоду приймати наші поєдинки на цій особливій арені. "Стемфорд Бридж" – один із найвідоміших стадіонів світового футболу з неймовірною історією та атмосферою. Переконані, матчі "Шахтаря" в Лондоні подарують незабутні емоції українським та англійським уболівальникам Із заяви футбольного клубу "Шахтар"

Аристократи цього року без єврокубків. Джерело: ФК "Челсі"

Лондон теж радіє. І не тільки фанати "Челсі"

Співпрацю погодили ще до того, як стали відомі суперники "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. У "Челсі" заявили, що дуже чекають можливість привітати нашу команду під час цьогорічної єврокубкової кампанії. Гірники привезуть до Лондона щонайменше 4 матчі. Дебютний буде вже цієї середи, проти АЕКа, це перша грецька команда за 8 років (після ПАОК), яка приїде на цю арену. Ще будуть "Спортінг" і "Фенербахче". Можна було б сказати, що для місцевих ці команди не є магнітом на трибуни, але "Фенербахче" точно збере на трибуни всю місцеву турецьку аудиторію – бо фактично це буде дербі.

Безумовно, лондонська публіка чекає завершальний матч Етапу ліги проти "Реала", адже специфіка нової ЛЧ показує, що саме останній тур багато чого вирішує і він має стати важливим і для нашої команди. Тому в січні на "Стемфорд Бридж" буде вдосталь людей. Але будьмо чесними – за результатами минулого сезону "Челсі" взагалі нікуди не потрапив, навіть до Ліги конференцій. Тому в лондонців буде щонайменше 4 гри елітного футболу від доволі цікавої команди, яка ще й може забрати мінімум 3 перемоги саме на їхньому домашньому полі.

Від великого футболу в Лондоні виграє… вся Україна

Може здатися, що для Англії ЛЧ вже вистачить – але це не так. "Шахтар" став шостою командою для еліти, однак лише другою для Лондона, бо від столиці потрапив тільки "Арсенал". Уявити, що аристократи будуть свідомо вболівати за прямого конкурента нереально, а місцева публіка не відмовиться від бодай 20 тисяч місць на класний футбол. Донецький клуб добре знаний у Європі, а після минулого сезону та заруби з "Кристал Пелас" про підопічних Турана там точно почули більше. У виході на лондонський ринок є свої плюси і для всієї України.

Гірники вже провели першу Лі... Джерело: ФК "Шахтар" Розгорнути

Матчі "Шахтаря" у Лондоні – це набагато більше, ніж просто спортивна подія. В умовах все більше складної міжнародної ситуації, грати вдома у нашого великого політичного та військового друга – це свідомий дипломатичний крок. Україна з Британією має тісні зв’язки і це ще одна можливість нагадати віддаленій частині Європи про війну, а для тисяч українських переселенців у Великій Британії ці матчі будуть ще однією можливістю зібратися разом. Крім того, такі футбольні зустрічі часто супроводжуються масштабними благодійними ініціативами й донатами. Тому великий футбол у Лондоні, який ми побачимо від "Шахтаря" вже за кілька днів, не тільки пройде на одній із найкращих арен Англії, а й відбудеться у стратегічно обраному місці.