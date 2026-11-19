В Росії "обнулили" найвидатнішого хокеїста в історії за підтримку бойкоту РФ

Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв безглуздо висловився про найсильнішого хокеїста в історії Вейна Грецкі після того, як той підтримав заборону рідної Канади на в’їзд спортсменів із РФ. Представник країни-агресорки звинуватив володаря Кубку Стенлі в тому, що той "помилився у виборі", виступивши проти росіян.

Про це Васильєв із властивими громадянам РФ пафосом і зневагою заявив в інтерв’ю пропагандистському інформаційному агентству РІА "Новости". Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна додав, що Великий, як називають Грецкі, обнулив повагу до себе з боку росіян.

Дмитро Васильєв. Джерело: biathlonspb.ru

"Людина, яка була легендою світового хокею та кумиром для багатьох, для більшості людей в одну мить просто обнулилася. Він, мабуть, закохався в політику, піддався пропаганді, безмежній брехні щодо Росії й не зміг правильно оцінити ситуацію. І не зміг відділити зерна від полови. Повага до нього з боку багатьох російських уболівальників одразу різко впала. Навіщо йому це було потрібно – незрозуміло. Але для багатьох він повністю обнулив здобутий авторитет і повагу до себе. Принаймні з боку російських уболівальників. Грецкі помилився у виборі", – сказав Васильєв.

Вейн Грецкі.

Напередодні у Кремлі вперше прокоментували рішення Міжнародної федерації хокею (IIHF) не допускати РФ до молодіжного ЧС. Це сталося після того, як Спортивний арбітражний суд у Лозанні CAS задовольнив апеляцію Федерації хокею Росії (ФХР) на рішення IIHF про відсторонення російських збірних від міжнародних змагань і постановив повернути їх до турнірів.

Пізніше стало відомо, що двоє суддів, які розглядали справу, відвідували Москву. Потім IIHF подала апеляцію на рішення CAS.

Диктатор Володимир Путін грає в хокей. Джерело: Советский спорт

Російських хокеїстів відсторонили від ЧС.

Крім того, європейські федерації оголосили масовий протест проти допуску РФ, пригрозивши бойкотувати матчі з ними. Своєю чергою Канада не видала російським хокеїстам візи для в’їзду до країни, де й відбудеться молодіжний ЧС.

Як повідомляв OBOZ.UA, господарка чемпіонату світу-2027 з хокею Німеччина виступила проти приїзду збірної РФ на турнір.