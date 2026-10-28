"В мене є правило": тренер "Динамо" висловився про вилучення Михавка в матчі з "Шахтарем"

Головний тренер київського "Динамо" Мацей Кендзьорек прокоментував вилучення Тараса Михавка у матчі проти "Шахтаря" в 1/8 Кубку України, оцінив гру команди до червоної картки та розповів про складнощі гри в меншості.

– Чи переглянули ви епізод із вилученням Тараса Михавка? Чи погоджуєтеся з рішенням арбітра? Як це вплинуло на подальший план гри?

– Так, я дійсно передивився цей момент. Але в мене є правило: спочатку я маю поговорити зі своїм гравцем. Він заслуговує на це. Тому на наступній пресконференції я обов'язково дам відповідь. Спочатку хочу розібратися, що там сталося.

Цей матеріал створено за підсумками медіатуру, організованого ФК "Динамо" (Київ) за підтримки титульного спонсора GGBET.

– Гра фактично складалася з двох частин: до вилучення та після нього. Як оціните дії команди в рівних складах?

– Перші 30 хвилин ми грали досить непогано. У нас був план на гру, якого ми дотримувалися. Ми мали хорошу інтенсивність у захисті. Усі гравці знали, що потрібно робити, коли "Шахтар" перебудовується, і як ми маємо рухатися. Це було чудове ставлення до своїх обов'язків.

Потім сталося те, що сталося. Як ви розумієте, грати проти "Шахтаря" в меншості досить непросто.

– Чи довелося змінювати план після червоної картки?

– Так, нам потрібно було щось змінювати. Але я не хочу перекладати всю провину на червону картку – таке трапляється. Можливо, нам потрібно було трохи раніше грати більш відкрито. Якщо матимемо більше часу, обов'язково працюватимемо над тим, як грати в меншості.

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