"В безпеці почуваюсь тільки вдома": Магучіх розповіла про відчуття за кордоном, від кого фанатіє у музиці і яку хотіла суперсилу

Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх намагається не пропускати топові змагання, адже це додаткова можливість поспілкуватись із медіа і нагадати світу про війну в Україні. Також титулована легкоатлетка продовжує йти до нових рекордів і доводити, що меж для людських можливостей немає і вона може стрибати вище за 2,10.

У розмові з OBOZ.UA Ярослава також розповіла від кого фанатіє у музиці, що треба, щоб заспівати самій, як ставиться до клікбейтних заголовків і яку хотіла би суперсилу.

Ярослава Магучіх

– Ярослава, ви така музикальна людина. Якщо б була б пісня про вас, яка б вона була?

– Спочатку вона йде спокійно – такі неквапливі, гарні ноти. А середина і приспів – веселий, драйвовий, танцюємо. А потім знову тиша (посміхається). Тобто ось такий спалах, графік, хвиля.

– Чи є у вас пісні, які вас заспокоюють або піднімають настрій?

– Дуже складне питання насправді. Я фанатка Надії Дорофєєвої. Тому у мене в плейлисті всі її треки від початку сольної кар'єри. В дитинстві, звичайно, це було "Время і стекло". Зараз група розпалася, тому тільки Надя Дорофєєва і якісь треки Позитива окремо. Але ось нещодавно вони здійснили мою дитячу мрію і знову заспівали разом трек "Смак печалі". І я така: "Вау! Ура!с" Юна фанатка, яка була дитиною, просто верещала від радості.

Ярослава Магучіх. Джерело: instagram.com/rosya_dp

– Якби була можливість з кимось заспівати, хто б це був? Надя Дорофєєва?

– Так. Надія Дорофєєва – це з українських. А ще б хотілося із Дуа Ліпою, тому що вона мені теж дуже подобається. Але щоб заспівати, спочатку треба навчитися гарно співати. Коли мені кажуть, що запиши пісню з кимось, я розумію. Але така людина і як професійна спортсменка, то мені треба це зробити професійно. А щоб зробити це професійно, мені треба хоча б рік позайматися вокалом. Щоб красиво це було, а не просто так вийти і відкрити рот під мікрофон чи під фонограму.

– А зараз немає можливості.

– Так, часу немає, на жаль. Але, можливо, колись буде (посміхається).

Ярослава Магучіх

– Ви завжди, мені здається, така зібрана, така позитивна. А що може вивести із себе Ярославу Магучіх? Що нервує?

– Ярославу Магучіх може вивезти з себе сама Ярослава Магучих – іноді, коли влаштовує безлад у квартирі. Бувають такі періоди, коли трішечки не вистачає енергії, сил та ресурсу на прибирання. Наприклад, у мене є кучка речей біля ліжка. І потім, коли вона вже починає мене бісити, я така звертаюсь сама до себе: "Ярослава, ну що, ти не могла одразу все розкласти? Це треба прибирати тепер, щоб все було охайненько".

– Творчий безлад?

– Так, творчий безлад. Але є два настрої. Коли творчий безлад – це прикольно, а буває, що ти приходиш і цей творчий безлад мене бісить.

Ярослава Магучіх. Джерело: instagram.com/pumaukraine

– А те, що читаєте про себе, наприклад, не виводить?

Я насправді зараз менше читаю і загалом відкриваю новини про людей, про спортсменів, тому що іноді дійсно такі питання... Але я розумію, що це кликбейт і робиться спеціально. Я посміялася, коли написали: "Ярославу Магучіх відмовилася повертатися в Україну". А я поїхала на відпочинок…

З одного боку, я розумію, що це для того, щоб заінтригувати, щоб люди переходили, читали. А з іншого боку така: "Ну, ладно, окей". Пишіть, що хочете, я все одно знаю, що відбувається.

– Останнім часом ми багато кажемо про надлюдей і надможливості. А яку суперсилу хотіли би мати ви?

– Раніше я хотіла бути Флешем, щоб стигати всюди. Ось так – вжух, одна хвилина, і ти вже, наприклад, на лівому березі Дніпра. І все. Зараз, насправді, я вважаю, що супергерої – це наші військові, які нас захищають. І я дуже їм вдячна за це. Тому що тільки завдяки їм ми, спортсмени, можемо зараз виступати, піднімати прапор України і прославляти нашу Україну, яка є і буде тільки завдяки їм.

Ярослава Магучіх. Джерело: instagram.com/rosya_dp/

– Ми з вами розмовляли після наприкінці 2024 року після "золота" Олімпіади і світового рекорду і наступною вашою ціллю було довести, що стелі немає і можна стрибати вище за 2,10. Оці останні два сезони не похитнули вашу віру і не змінили вашу ціль?

– Ні, не похитнули. Ціль залишилась. Але, в принципі, як працьовита людина, яка йшла до світового рекорду довго, знаю, що ще треба працювати. Але все одно ціль є, мрія є, і я працюю над нею.

– Чула думки, що, можливо, вам варто було пропустити хоча б частину минулого, постолімпійського сезону, дати собі відпочити, видихнути.

– Можливо. Але я не скажу, що сезон 2025 року був прямо сильно провальний, тому що все ж таки у мене були нагороди з головних стартів. Так, не було золотих медалей, але були бронзові, і я цим дуже пишаюся.

Магучіх вписала своє ім'я в історію.

Але я зайняла таку позицію, що не можу зараз взяти відпочинок і просто піти, тому що це – ще одне нагадування світу, що в нашій країні продовжується війна. Тобто я виступаю, потім я розмовляю з журналістами, і перед змаганнями спілкуюся з медіа. Тобто це – моя мета. І навіть неважливо, якщо я займаю якесь 5–6 місце, я все одно виходжу і розмовляю з журналістами про події в Україні.

– Еліна Світоліна нещодавно зізналась, що не в кожній країні світу вона, як українка, відчуває себе у безпеці. Як щодо вас? Адже ви ж теж дуже багато подорожуєте.

– Так, я подорожую, але, ви знаєте, звичайно, в безпеці відчуваєш себе тільки вдома, не зважаючи на шахеди і ракети, тому що це – дім, це – твоя земля. І коли ти подорожуєш, все одно є відчуття, що ми тут чужі. Ми тут просто чужі.

Ярослава Магучіх. Джерело: instagram.com/rosya_dp

Ярослава Магучіх. Джерело: НОК

Але коли за кордоном кажуть на адресу наших українців, мовляв, чого вони сюди приїхали, я завжди відповідаю: "Спитайте це у росіян, це не наше бажання". Ми би так само не переїжджали, ми би жили собі своє життя в Україні. І все.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на що Магучіх зважилася піти у своїй кар’єрі.