В аварії загинув 20-річний чемпіон Європи і солдат Служби безпеки Президента України

4 листопада трагічно загинув член національної збірної України з рукопашного бою та солдат Управління державної охорони Георгій Коновальчук. За даними криворізьких медіа, життя призера Всесвітніх ігор, який якраз знаходився на підйомі своєї кар'єри, обірвала автокатастрофа. Тепер талановитому рукопашнику назавжди 20 років...

Георгій народився 22 березня 2006 року в Кривому Розі, де й почав займатися спортом. Хлопець зупинив свій вибір на рукопашному бої у місцевій ДЮСШ №8. Й завдяки наполегливим тренуванням став справжнім майстром своєї справи й однією з зірок українського рукопашного бою.

Георгій Коновальчук. Джерело: Всеукраїнська федерація рукопашного бою

Георгій Коновальчук. Джерело: Всеукраїнська федерація рукопашного бою

Після титула чемпіона України Коновальчук отримав можливість потрапити до збірної України й виступати на міжнародній арені. Георгій додав до свого спортивного доробку звання багаторазового чемпіона та призера першості Європи, а згодом і срібну медаль Всесвітніх ігор.

У вересні 2026 року криворізький спортсмен виборов золото Кубка Президента України з рукопашного бою, а на початку жовтня став срібним призером чемпіонату Європи в Бельгії.

Георгій Коновальчук. Джерело: Всеукраїнська федерація рукопашного бою

Георгій Коновальчук. Джерело: Всеукраїнська федерація рукопашного бою

Спортивну кар’єру Георгій поєднував зі службою. Він був солдатом Служби безпеки Президента України Управління державної охорони. У відомстві відзначили його дисциплінованість, відповідальність і сумлінне виконання службових обов’язків. Але 4 листопада життя 20-річного чемпіона трагічно обірвалося в результаті ДТП.

"Занадто рано пішов із життя талановитий спортсмен Георгій Коновальчук. Георгій був невід’ємною частиною нашої великої спортивної родини. Наполегливий, цілеспрямований, сповнений мрій і прагнення до перемог, він упевнено йшов обраним шляхом та з гідністю представляв Україну на міжнародній спортивній арені", – відреагували у Всеукраїнській федерації рукопашного бою.

Георгій Коновальчук. Джерело: Всеукраїнська федерація рукопашного бою

Георгій Коновальчук. Джерело: Всеукраїнська федерація рукопашного бою

"Неможливо усвідомити, що більше не буде спільних тренувань, змагань, нових зустрічей і перемог. Стільки планів, мрій і нездійснених задумів залишилося попереду… Георгію, твої спортивні досягнення назавжди залишаться в історії українського спорту, а пам’ять про тебе – у серцях усієї нашої спортивної родини", – йдеться у повідомленні.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що знаменитий воротар-чемпіон загинув під поїздом в Австрії.