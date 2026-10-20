УЄФА офіційно змінив результат матчу "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Що сталося і як це можливо?

УЄФА скоригував кількість уболівальників, які відвідали матч другого туру загального етапу Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" та грецьким АЕКом, що відбувся в Лондоні 14 жовтня. Замість початкового підсумкового результату в 21 119 глядачів в офіційній статистиці тепер вказано 29 144 особи.

Матч відбувся на стадіоні "Стемфорд Брідж" і завершився перемогою українського клубу з рахунком 3:1. Початкова цифра у звіті УЄФА не збігалася з кількістю глядачів, оголошеною на стадіоні під час матчу.

Початкова цифра у звіті УЄФА. Джерело: Сайт УЄФА

Пізніше ці дані змінили. Згідно з рапортом делегата УЄФА, відвідуваність склала 29 144 особи. Саме ця цифра вказана в документі у рядку Total number of spectators, який позначає загальну кількість глядачів.

Скріншот внутрішнього звіту... Джерело: tribuna.com Розгорнути

Документ стосується матчу "Шахтаря" та АЕКа в сезоні Ліги чемпіонів 2026/27. Згідно з наведеними даними, звіт було надіслано 15 жовтня, наступного дня після гри.

Кількість глядачів на матчі

Чому УЄФА змінила цифру?

Розбіжність могла виникнути через початкову помилку під час внесення даних до системи. Після матчу делегат УЄФА оформляє офіційний звіт, у якому фіксуються відомості, отримані від організаторів та служб стадіону. Після перевірки інформація може бути скоригована в електронній базі.

"Шахтар" переміг "АЕК"

При цьому в наданих матеріалах немає підтвердження, що початкова цифра у 21 119 глядачів була результатом підрахунку людей, які пройшли через турнікети, а остаточна цифра у 29 144 враховувала продані квитки, абонементи або корпоративні місця. Тому точну причину розбіжності в цих даних встановити неможливо.