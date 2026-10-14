Усика звинуватили в підставі та обмані Джошуа

Команда колишнього чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) влаштувала підставу Ентоні Джошуа (27-4, 24 КО) під час останнього тренувального збору. Британець нібито зіткнувся не з основними тренерами нашого співвітчизника, а, зрозумівши це, відмовився від співпраці.

Про це в ефірі YouTube-каналу Sun Boxing і The Sun Sport заявив знаменитий британський боксер Дерек Чісора. На його думку, якби Джошуа продовжував працювати з тією українською командою, він би програв не тільки Тайсону Ф’юрі (35-2-1, 24 КО), а й навіть зірці кікбоксингу Ріко Верхувену (1-1, 1 КО).

Бій Джошуа – Ф’юрі відбудеться 11 грудня

Усік і Джошуа тренувалися разом. Джерело: instagram.com/mexicanstyle/

"Якби Джошуа втомлювався, тренуючись із тими українськими хлопцями, він би програв. Бо вони намагалися його змінити. Я теж потрапив у цю пастку і захоплювався його тренуваннями. Але насправді йому дали команду Б, видаючи її за команду А, яку просто звільнили. Тож це зовсім інша історія", – сказав Чісора.

Зазначимо, що раніше Джошуа розповідав, як хотів залишити табір Усика через два тижні тренувань. У свою чергу , українець розповів, як йому вдалося мотивувати колишнього суперника.

Ентоні Джошуа

Тайсон Ф'юрі. Джерело: Netflix

11 грудня в Кардіффі Ентоні та Тайсон зустрінуться у поєдинку за звання "короля Великої Британії". На кону стоятиме пояс суперчемпіона Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Як повідомляв OBOZ.UA, легендарний Леннокс Льюїс назвав переможця у поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.