"Усик? Він завершив кар'єру": чемпіон світу відповів на питання про українця

Чемпіон світу у надважкій вазі за версією Міжнародної федерації боксу (IBF) Філіп Хргович (21-1, 16 КО) висловив упевненість у тому, що вболівальники більше не побачать на рингу Олександра Усика (25-0, 16 КО). На думку хорвата, зараз уже можна вважати, що українець завершив кар’єру.

Про це Хргович заявив в ефірі відеосервісу DAZN, аналізуючи ситуацію з суперниками у ваговій категорії, пише сайт таблоїду The Sun. 34-річний володар титулу IBF при цьому високо оцінив нашого співвітчизника, відзначивши його неймовірні досягнення у професійному боксі.

Олександр Усик

"Олександр Усик – жива легенда. Не можу сказати про нього нічого поганого, але з ним покінчено. Він завершив кар'єру", – сказав Хргович, який у серпні сенсаційно нокаутував британську зірку, що сходить, Мозеса Ітауму (14-1, 12 КО).

Зазначимо, що Усик не оголошував про завершення кар’єри. Українець провів свій останній бій у травні цього року, коли в 11-му раунді нокаутував Ріко Верховена (1-1, 1 КО).

Філіп Хргович

Деонтей Вайлдер.

Очікувалося, що наш співвітчизник проведе бій з Деонтеєм Вайдером (45-4-1, 43 КО), однак переговори зірвалися. Тепер Усик обирає один із двох варіантів.

Постер бою Усик – Вайлдер. Джерело: створено ШІ

Як повідомляв OBOZ.UA, Олександра Усика звинуватили в тому, що він влаштував справжню підставу Ентоні Джошуа перед його боєм з Тайсоном Ф'юрі.