Усик із дружиною поїхали з України. Фотофакт

Наш титулований боксер вирушив до Лондона

Непереможний український боксер Олександр Усик разом із дружиною Катериною проводить час у Лондоні. Пара відвідала благодійний вечір за участю відомих спортсменів і телеведучих, а також гуляє прикрашеними до Різдва вулицями британської столиці.

20 листопада подружжя побувало на щорічному благодійному заході Sport with Purpose Gala, організованому фондом Pho3nix Foundation. Вечір відбувся в лондонському готелі The Peninsula London і зібрав представників світового спорту та шоу-бізнесу.

Олександр Усик із дружиною Катериною. Джерело: instagram.com/usyk_kate1505/

Для виходу у світ Усик обрав класичний чорний смокінг, а Катерина з’явилася у вечірній сукні з оголеним плечем.

Олександр Усик із дружиною Катериною. Джерело: instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр Усик із дружиною Катериною. Джерело: instagram.com/usyk_kate1505/

Під час гала-вечора Олександр також сфотографувався з британським телеведучим і коміком Джеймсом Корденом та шестиразовим чемпіоном НБА Скотті Піппеном, який виступав за "Чикаго Буллз".

Олександр Усик із Корденом (... Джерело: instagram.com/usyk_kate1505/ Розгорнути

Окрім офіційних заходів, подружжя відвідало ресторани й прогулялося Лондоном. Катерина опублікувала фотографії з ресторану японської кухні Nobu, де пара провела вечір за вечерею.

Катерина Усик виклала фото з ресторану. Джерело: instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр Усик із дружиною Катериною. Джерело: instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина Усик виклала фото з ресторану. Джерело: instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр Усик. Джерело: instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр Усик із дружиною Катериною. Джерело: instagram.com/usyk_kate1505/

У своєму Telegram-каналі Усик виклав коротке відео, де танцює біля столика.