Уперше за 25 років: стало відомо, хто отримав "Золотий м’яч" 2026 року

Нападник мюнхенської "Баварії" та збірної Англії Харрі Кейн став володарем призу найкращому футболісту світу "Золотий м’яч" 2026 року. Бронзовий призер чемпіонату світу випередив іспанського переможця мундіалю Ламіна Ямаля з "Барселони" та супербомбардира з Франції Кіліана Мбаппе.

Харрі Кейн на ЧС-2026. Джерело: Англійська футбольна асоціація

Про це стало відомо під час урочистої церемонії, що відбулася в Лондоні. Столиця Великої Британії приймала шоу з нагоди 70-річчя з дня вручення першого в історії трофея, який у 1966 році забрав великий нападник збірної Англії Стенлі Меттьюз.

Харрі Кейн виграв "Золотий м’яч"

Ламін Ямаль

Кейн зумів виграти "Золотий м’яч", продемонструвавши феноменальну результативність. Німецький форвард минулого сезону забив 73 м’ячі за клуб і збірну. На чемпіонаті світу-2026 лідер "трьох левів" провів шість голів. Він також отримав нагороду найкращому нападнику року.

Досвідчений нападник став першим англійцем за останні 25 років і п’ятим в історії, хто здобув "Золотий м’яч". У 2001 році трофей виграв Майкл Оуен, а до цього, крім Меттьюза, він діставався Боббі Чарльтону та Кевіну Кігану.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко і Ламін Ямаль

Зазначимо, що одним із перших на сцену церемонії піднявся легенда збірної України Андрій Шевченко. Володар ЗМ-2004 вручив Ямалю приз найкращому молодому футболісту планети.

Минулого року "Золотий м’яч" дістався французу Усману Дембеле. Цікаво, що на шоу в Лондоні були відсутні Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду, які на двох здобували приз 13 разів.