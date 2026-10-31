Уперше з 2018 року! Усик ухвалив кардинальне рішення щодо своєї кар’єри й назвав суперника

Олександр Усик (25-0, 16 КО) має намір повернутися до першої важкої ваги заради можливого поєдинку з Девідом Бенавідесом (32-0, 26 КО), заявив радник українського боксера Сергій Лапін виданню The Ring.. 29-річний американець виступає в цій категорії та володіє чемпіонськими поясами WBA і WBO.

Девід Бенавідес

За словами представника українця, Усик розраховує знову стати абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

"Усик хоче провести бій із Бенавідесом, коли той буде на піку своєї форми", – сказав Лапін.

Сергій Лапін

Усик не боксував у першій важкій вазі з листопада 2018 року. Тоді українець нокаутував британця Тоні Беллью у восьмому раунді. Після цього всі дев’ять поєдинків Олександра відбулися у надважкій категорії. Останній із них відбувся у травні 2026 року: українець переміг Ріко Верхувена технічним нокаутом в 11-му раунді на турнірі біля єгипетських пірамід у Гізі.

Сутичка виявилася дуже непро... Розгорнути

Однак організація бою з Бенавідесом залежить від найближчих планів американця. 5 грудня у Глендейлі (штат Аризона) він зустрінеться з володарем пояса WBC Міхалом Цеслаком. На кону будуть три з чотирьох основних чемпіонських титулів першої важкої ваги. Пояс IBF у цій категорії залишається вакантним.

Бенавідес також розглядає можливість зустрічі з чемпіоном The Ring у першій важкій вазі Джаєм Опетайєю. Після перемоги австралійця над Ноелем Мікаеляном 12 вересня в Лас-Вегасі боксери зустрілися на рингу. Американець заявив, що розраховує провести поєдинок з Опетайєю в травні 2027 року.

Усик – Верховен

Раніше Бенавідес окреслив плани на три бої в першій важкій вазі. У його списку значаться Опетайя, Артур Бетербієв і Олександр Усик. При цьому американець допускав, що зустріч з українцем може відбутися як у першій важкій, так і в надважкій вазі.

Таким чином, Усику доведеться враховувати черговість потенційних поєдинків Бенавідеса. У разі повернення в першу важку вагу в першій половині 2027 року українцю, ймовірно, потрібно буде домовитися про зустріч з американцем до його можливого бою з Опетайєю.

Ще однією перешкодою може стати вік українського боксера: у січні 2027 року йому виповниться 40 років. Водночас Усик уже відмовився від трьох чемпіонських поясів у надважкій вазі: IBF, WBA і WBC, які звільнив у червні.

Олександр Усик із чемпіонськими поясами.

Раніше українець розраховував провести великий поєдинок у США з колишнім чемпіоном WBC Деонтеєм Вайлдером. Переговори стосувалися можливого бою в березні, однак сторони не домовилися про умови фінансування.