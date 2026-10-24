Уперше в історії українська тенісистка виграла Підсумковий турнір Tennis Europe Masters Junior. Відео

13-річна Марія Кочерженко стала переможницею підсумкового турніру Tennis Europe Junior Masters у віковій категорії до 14 років. Уродженка Кам’янського (Дніпропетровська область) стала першою представницею країни, яка виграла ці змагання за всю історію їх проведення з 1996 року.

Турнір відбувся на ґрунтових кортах Monte-Carlo Country Club у Монако. У різні роки чемпіонами Tennis Europe Junior Masters ставали Рафаель Надаль, Кім Клейстерс, Александр Звєрєв і Белінда Бенчич.

На груповому етапі Кочерженко здобула дві перемоги й зазнала однієї поразки. Цього результату вистачило для виходу до фіналу з першого місця: українка випередила Беату Марешову та Крістину Ніколдимову завдяки кращому співвідношенню виграних і програних сетів, яке становило 5:2.

У вирішальному матчі суперницею Марії стала італійка Олівія Серена Контичелло. Вона підійшла до фіналу без поразок на груповому етапі, однак у боротьбі за титул поступилася українській тенісистці у двох сетах. Кочерженко виграла перший сет на тай-брейку, а в другому закріпила перевагу – 7:6, 6:3.

Перемога в Монте-Карло стала одним із головних досягнень Кочерженко в сезоні 2026 року. Раніше українка виграла турнір найвищої категорії Super Category у Мілані та дійшла до фіналу Вімблдону серед тенісисток до 14 років.

На чемпіонаті Європи U14 у Чехії Марія здобула срібну медаль в одиночному розряді та бронзову в парному турнірі, де виступала разом з Анною Кузнецовою. У липні 2026 року Кочерженко вперше очолила європейський рейтинг Tennis Europe серед тенісисток до 14 років.

Марія з кубком. Джерело: Кадр із відео

Перед стартом підсумкового турніру українка посідала четверте місце у світовій класифікації своєї вікової категорії. Тепер вона завершила сезон перемогою на змаганнях, які вперше за три десятиліття виграла представниця України.

Після перемоги Кочерженко привітала українська тенісистка Марта Костюк, яка була присутня на пресконференції разом із юною чемпіонкою. Марія подякувала їй за підтримку: "Насамперед я хочу подякувати Марті. Це була моя мрія. Марта підтримувала мене і дивилася мої матчі. Велике спасибі".

Кочерженко подякувала Костюк. Джерело: Кадр із відео

Костюк також згадала, як сама грала у фіналі Junior Masters кілька років тому. За її словами, тоді вона виступала проти старших суперниць і потрапила на турнір після відмови іншої української тенісистки. У фінальному матчі Марта вела у вирішальному сеті з рахунком 5:1, але зрештою програла.

"Це була велика трагедія для мене. Але тепер я тут, по інший бік", – сказала Костюк, коментуючи перемогу Кочерженко.