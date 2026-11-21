Унікальний олімпійський чемпіон із фігурного катання розірвав стосунки з російським тренером

Знаменитий фігурист Михайло Шайдоров оголосив про завершення багаторічної співпраці з російським фахівцем Олексієм Урмановим. Під його керівництвом 22-річний уродженець Алма-Ати на Іграх-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо став першим в історії Казахстану олімпійським чемпіоном.

Шайдоров і Урманов

Шайдоров подякував наставнику за десять років спільної роботи, зазначивши, що саме Урманов допоміг йому вирости у спортсмена високого рівня та досягти результатів, про які в дитинстві він міг лише мріяти.

Фігурист розповів, що вперше приїхав на збори до російського фахівця у віці 12 років. За минуле десятиліття вони разом пережили травми, спортивні невдачі та перемоги.

"За 10 років Олексій Євгенович передав мені величезний професіоналізм і досвід, вклав багато сил і знань у мій розвиток. Завдяки йому я виріс не лише як спортсмен, а й як людина", – написав Шайдоров у Instagram.

Шайдоров із тренером. Джерело: instagram.com/mikhail_shaidorov/

Казахстанець також підкреслив, що завжди відчував підтримку тренера і вдячний йому за віру у свої можливості. За словами фігуриста, завершення співпраці не скасовує того, що вони пройшли разом.

"Настав час рухатися далі. Попереду новий розділ, у якому, можливо, буде непросто й часом страшно, але неодмінно будуть нові цілі та виклики. Я й надалі наполегливо працюватиму, щоб і далі гідно представляти свою країну на найвищому рівні", – додав олімпійський чемпіон.

Михаїл Шайдоров

Рішення спортсмена викликало невдоволення частини користувачів Instagram. У коментарях йому нагадали про роль Урманова у становленні його кар’єри та розкритикували рішення розлучитися з наставником після досягнення головного спортивного результату.

"Не кидай того, з ким піднявся, пошкодуєш, що пішов. Той, хто був із тобою, коли ти був ніким, по-справжньому любить і цінує тебе, а не той, хто запропонував співпрацю після того, як ти став олімпійським чемпіоном", – написав один із користувачів.

Сам Шайдоров не став розкривати причини розставання з російським фахівцем і не повідомив, хто готуватиме його до наступних змагань.