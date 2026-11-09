"Україну просто візьмуть і приберуть": екстренер збірної РФ висловився про повернення Росії на ЧС з хокею

Колишній головний тренер збірної Росії Володимир Крикунов виступив проти варіанта з виключенням української команди з числа учасників чемпіонату світу з хокею 2027 року. Представник країни-агресорки назвав несправедливим варіант, за якого "синьо-жовтих" понизять у класі заради повернення РФ.

Таку думку Крикунов висловив у коментарі пропагандистському виданню "Советский спорт". Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна додав, що збірна України заслужила місце в елітному дивізіоні світової першості.

Володимир Крикунов. Джерело: "Прессбол"

Збірна України з хокею. Джерело: IIHF

"Чесно, я не зовсім за такий варіант, коли повернеться збірна Росії, а Україну приберуть. Ці хлопці завоювали своє місце, вийшли до групи А. Тим паче, українці вийшли туди вперше за дуже довгий час. Їм би там пограти хоча б рік. Це було б цікаво. А зараз їх просто візьмуть і приберуть. Мені це трохи не подобається. Я більше за такий варіант, щоб додати ще одну команду до групи", – сказав Крикунов.

Зазначимо, що раніше в Міжнародній федерації хокею (IIHF) підтвердили, що українців можуть не допустити до ЧС-2027 у Німеччині після того, як Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) постановив негайно повернути РФ до змагань.

Склад учасників ЧС-2027 з хокею. Джерело: IIHF

Російських хокеїстів відсторонили від ЧС.

"Синьо-жовтих" можуть замінити на росіян на мундіалі через пункт регламенту: представників РФ після зняття санкцій мають повернути до еліти ЧС замість команди, яка вийшла з другого місця дивізіону ІА, якою і стала Україна.

Як повідомляв OBOZ.UA, господарка чемпіонату світу-2027 з хокею Німеччина виступила проти приїзду збірної РФ на турнір.