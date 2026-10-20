Український чемпіон світу з метання молота одружився з подругою-красунею, старшою за нього на 6 років. Фото

Відомий український метальник молота Михайло Кохан офіційно оформив стосунки зі своєю коханою Анною. 25-річний призер Олімпійських ігор опублікував у Instagram фотографії з весільної фотосесії.

"Я зі своєю колишньою дівчиною. P. S. Зараз — дружина", — написав легкоатлет під спільними фотографіями з 31-річною обраницею.

Анна та Михайло Кохан. Джерело: instagram.com/anushka0144

Анна та Михайло Кохан. Джерело: instagram.com/anushka0144

Анна та Михайло Кохан. Джерело: instagram.com/anushka0144

Анна та Михайло Кохан. Джерело: instagram.com/anushka0144

Анна та Михайло Кохан. Джерело: instagram.com/anushka0144

Анна та Михайло Кохан. Джерело: instagram.com/anushka0144

Анна та Михайло Кохан. Джерело: instagram.com/anushka0144

У коментарях користувачі також звернули увагу на весільний образ Анни: наречена обрала елегантну сукню з глибоким вирізом на спині, а Кохан з’явився на знімках у строгому темному костюмі.

Анна Кохан. Джерело: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан. Джерело: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан. Джерело: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан. Джерело: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан. Джерело: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан. Джерело: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан. Джерело: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан. Джерело: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан. Джерело: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан. Джерело: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан. Джерело: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан. Джерело: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан. Джерело: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан. Джерело: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан. Джерело: instagram.com/anushka0144

Чим відомий Михайло Кохан

Михайло Кохан народився 22 січня 2001 року в Дніпрі та спеціалізується на метанні молота. На Олімпійських іграх 2024 року в Парижі українець завоював бронзову медаль, кинувши снаряд на 79,39 метра.

Михайло Кохан на ОІ-2024. Джерело: instagram.com/anushka0144

У 2026 році Кохан став бронзовим призером чемпіонату Європи в Бірмінгемі та посів третє місце на абсолютному чемпіонаті світу в Будапешті, де встановив особистий рекорд, кинувши молот на 82,38 метра.

Михайло на Абсолютному чемпі... Джерело: instagram.com/anushka0144 Розгорнути

Весілля відбулося після завершення насиченого змагального періоду. Спортсмен повідомив про зміни в особистому житті, опублікувавши фотографії з дружиною та додавши до них короткий жарт.