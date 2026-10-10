Українська чемпіонка, яка відмовилася виступати за Україну, виграла історичне "золото" чемпіонату світу для своєї нової батьківщини. Відео

22-річна уродженка Покрова (Дніпропетровська область) Єлизавета Литвиненко стала чемпіонкою світу з дзюдо у ваговій категорії до 78 кг, виступаючи за Об’єднані Арабські Емірати. У фіналі турніру в Баку колишня українка перемогла француженку Кайлу Іссуфі та принесла збірній ОАЕ першу золоту медаль в історії чемпіонатів світу з дзюдо.

Литвиненко виграла ЧС з дзюдо. Джерело: instagram.com/lizajudo/

Вирішальний поєдинок розпочався з рівної боротьби, проте приблизно через дві хвилини Литвиненко скористалася невдалою атакою суперниці та провела результативну контратаку. Прийом ко-уті-гарі приніс їй оцінку "вазарі".

Незабаром дзюдоїстка з ОАЕ знову скористалася помилкою Іссуфі. Литвиненко виконала кидок "учі-мата" і заробила другу оцінку "вазарі", достроково завершивши фінальний поєдинок.

Литвиненко після перемоги. Джерело: instagram.com/lizajudo/

"Я дуже щаслива. Це важко описати, бо водночас я дуже втомилася. Це був справді чудовий день, я почувалася добре з самого початку. Усе складалося ідеально: від пробудження й розминки до поєдинків, які відбувалися один за одним. Мені ще потрібен час, щоб усвідомити все", – сказала Литвиненко після фіналу.

Дзюдоїстка також зазначила, що рада увійти в історію збірної ОАЕ, і подякувала команді за підтримку. За її словами, додаткову радість принесла присутність на чемпіонаті членів її родини.

Литвиненко із золотою медаллю. Джерело: instagram.com/lizajudo/

Литвиненко народилася в Орджонікідзе (з 2016 року – Покров) та раніше виступала за збірну України. У 2022 році Єлизавета завоювала "бронзу" на чемпіонаті світу серед дорослих, ставала чемпіонкою Європи серед кадетів та юніорів, а також виграла Європейський юнацький олімпійський фестиваль.

Єлизавета Литвиненко з медалями. Джерело: instagram.com/lizajudo

На Олімпійських іграх 2024 року в Парижі вона дійшла до чвертьфіналу.

Єлизавета Литвиненко. Джерело: instagram.com/lizajudo

У 2025 році спортсменка змінила спортивне громадянство і почала виступати за Об'єднані Арабські Емірати.