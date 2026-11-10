Українка з рекордом виграла "золото" юнацьких Олімпійських ігор. Відео

17-річна українська метальниця молота Міланія Кохан стала переможницею юнацьких Олімпійських ігор 2026 року, які проходять у сенегальському Дакарі. У фіналі легкоатлетка двічі поліпшила особистий рекорд і завершила змагання з результатом 71,27 метра.

Українка захопила лідерство вже в першій спробі. Вона відправила трьохкілограмовий молот на 70,71 метра, встановивши особистий рекорд і випередивши найближчу суперницю майже на 8 метрів.

Міланія Кохан

Після цього Кохан продовжила боротьбу за поліпшення результату. У третій спробі вона показала 69,70 метра, у четвертій знову подолала позначку 70 метрів, метнувши снаряд на 70,55. А в п'ятому кидку українка встановила остаточний переможний результат: 71,27 метра. Остання спроба принесла їй 66,96 метра.

Кохан посіла перше місце. Джерело: instagram.com/photo_ansmile

У підсумку перевага Міланії над найближчою переслідувачкою становила 5,31 метра. Друге місце посіла представниця Китаю Ян Сіньюе з результатом 65,96 метра. "Бронзу" здобула мексиканка Алісон Айлин Салінас Еспіно, яка показала 61,52 метра.

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Як повідомляв OBOZ.UA, 18 липня Міланія здобула золоту нагороду юнацького чемпіонату Європи з легкої атлетики U18 в італійському Рієті. Українка у вирішальній спробі встановила особистий рекорд і показала найкращий результат сезону в Європі серед спортсменок своєї вікової категорії.

Символічно, що Міланія продовжила сімейну спортивну традицію. Її старший брат Михайло Кохан раніше також ставав чемпіоном Європи U18 з метання молота, вигравши турнір 2018 року в угорському Дьєрі.