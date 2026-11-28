Українець Михайлюк провів другий найрезультативніший матч у сезоні НБА

Святослав Михайлюк набрав 18 очок у матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Денвер Наггетс". Вихованець "Черкаських Мавп" став найрезультативнішим гравцем "Юти Джаз" у цій зустрічі, однак його команда програла з рахунком 107:120.

Михайлюк провів на майданчику 27 хвилин, за які реалізував два триочкові кидки та зробив два підбирання. За кількістю набраних очок ця гра стала для українця другою найкращою в нинішньому сезоні.

Святослав Михайлюк

Більше Святослав набирав лише в поєдинку з "Даллас Маверикс" 23 листопада. Тоді захисник "Юти" встановив історичний рекорд для українських баскетболістів у НБА, записавши на свій рахунок 39 очок.

Матч із "Денвером" став для Михайлюка поверненням до двозначної результативності після невдалої гри проти "Лос-Анджелес Лейкерс". У попередньому матчі українець набрав лише чотири очки, хоча до цього тричі поспіль завершував матчі з десятьма і більше балами.

Святослав Михайлюк під час матчу

До п’ятірки найрезультативніших виступів Михайлюка в сезоні 2026/27 входять:

39 очок проти "Далласа" (23 листопада).

18 очок проти "Денвера" (28 листопада).

15 очок проти "Лос-Анджелес Лейкерс" (19 листопада).

11 очок проти "Фінікса" (21 листопада).

10 очок проти "Мемфіса" (22 жовтня).

Середня результативність українця після матчу з "Денвером" становить 6,6 очка за гру.

Поразка від "Наггетс" стала для "Юти" четвертою поспіль. Команда Михайлюка опустилася на 14-те місце в Західній конференції, маючи в активі три перемоги у 20 матчах.

Наступний матч "Джаз" проведуть проти "Фінікс Санз" у ніч на 30 листопада. Початок гри заплановано на 00:00 за київським часом.

Святослав є вихованцем школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський разом із Сергієм Одаричем у 2004 році. Проєкт став найуспішнішим в українському баскетболі, виростивши цілу плеяду талановитих гравців. Крім Михайлюка, рівня національної збірної досягли Дмитро Скапінцев, Олександр Кобець, Іван Ткаченко.