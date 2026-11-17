Збірна України з футболу забила найшвидший гол в історії. Відео
Поєдинок проходить у Кошице
Нападник збірної України з футболу Данило Сікан відкрив рахунок на 1-й хвилині заключного матчу групового етапу Ліги націй УЄФА проти збірної Грузії, який проходить сьогодні, 17 листопада 2026 року, у словацькому Кошице. 25-річний форвард бельгійського "Андерлехта" вразив ворота Гіоргі Мамардашвілі вже на 54-й секунді.
На 54-й секунді м’яч уже був у сітці.
Джерело: Кадр із відео
Це став найшвидший гол збірної України в офіційних матчах. Попередній рекорд належав Роману Яремчуку, який відзначився на другій хвилині зустрічі з Казахстаном у відборі на ЧС-2022 1 вересня 2021 року. Тоді матч завершився з рахунком 2:2.
У товариських матчах українці двічі забивали вже на першій хвилині. Андрій Ярмоленко вразив ворота Уругваю на 15-й секунді зустрічі 2 вересня 2011 року в Харкові, однак Україна поступилася з рахунком 2:3. Сергій Ребров забив Грузії на 53-й секунді товариського матчу, що відбувся 19 серпня 1998 року.
Півзахисник збірної Грузії Зуріко Давіташвілі невдало віддав передачу назад. Сікан перехопив м’яч, просунувся в напрямку штрафного майданчика і завдав точного низового удару під дальню стійку. Мамардашвілі не встиг зреагувати на удар українського форварда.
Данило Сікан.
Джерело: Кадр із відео
Після перегляду епізоду за допомогою ВАР арбітри підтвердили взяття воріт. Таким чином, Україна повела в рахунку вже на першій хвилині зустрічі.
Для Сікана цей гол став другим у нинішньому розіграші Ліги націй.
Сікан забив третій гол за Ук...
Джерело: Кадр із відео
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Матч має значення для розподілу місць у групі. Збірній України, якою керує Андреа Мальдера, достатньо не програти Грузії, щоб зберегти третю позицію й уникнути вильоту до дивізіону C.
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