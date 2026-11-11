Україна виграла історичне "золото" на юнацьких Олімпійських іграх. Відео

Дівоча збірна України з футзалу, обігравши у фіналі команду Венесуели з рахунком 4:3, стала переможцем юнацьких Олімпійських ігор-2026, що проходять у сенегальському Дакарі. Вирішальний м’яч українки забили в додатковий час, здобувши першу в історії країни нагороду найвищого ґатунку з футзалу на цих змаганнях.

Українки з перших хвилин заволоділи ініціативою і вже на стартовому відрізку створили кілька небезпечних моментів. Валерія Юхновець тричі загрожувала воротам суперниць, а ще одного удару завдала Маргарита Ручка.

Саме Ручка відкрила рахунок на сьомій хвилині. Після удару Юхновець голкіперка Венесуели відбила м’яч, але першою на добиванні опинилася українська футзалістка, яка відправила його в сітку.

Україна обіграла Венесуелу

Після пропущеного гола венесуелки активізувалися в атаці. Кіра Гуленко кілька разів виручила збірну України, однак на 16-й хвилині Ельяніс Пас скористалася помилкою Аліни Гордієнко і відновила рівновагу.

Другий тайм розпочався зі швидкого гола українок. Уже через сім секунд після поновлення гри Оксана Шевчук виконала довгу передачу майже через усе поле, а Ручка відправила м’яч у правий кут воріт. Таким чином, Маргарита оформила дубль і знову вивела Україну вперед.

Дівоча збірна України з футзалу

Венесуела відігралася на 31-й хвилині завдяки точному удару Валески Гутельяс. За чотири хвилини до завершення основного часу Єва Щавінська знову забезпечила українкам перевагу, вразивши дальній кут воріт.

Валерія Юхновець і Аделіна Власенко

Однак утримати переможний рахунок в основний час не вдалося. За 20 секунд до фінальної сирени венесуелки забили третій м’яч і перевели матч у додатковий час.

Розв’язка настала в овертаймі. Після передачі Ангеліни Запорожець Аделіна Власенко відправила м’яч у ворота Венесуели й встановила остаточний рахунок: 4:3 на користь України.

Україна перемогла Венесуелу. Джерело: Кадр із відео

Історичне досягнення збірної України

Перемога у фіналі принесла жіночій збірній України перше в історії "золото" юнацьких Олімпійських ігор із футзалу. Примітно, що до турніру 2026 року українським футзалісткам не вдавалося потрапити на змагання від моменту включення цього виду спорту до програми Ігор у 2018 році.

Україна здобула "золото"

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше "золото" юнацьких Олімпійських ігор здобула українська метальниця молота Міланія Кохан.