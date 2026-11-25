Україна вперше в історії відмовилася виступати на чемпіонаті світу: в якому олімпійському виді спорту це сталося

Федерація плавання України (ФПУ) оголосила про відмову виставляти національну команду на чемпіонат світу на короткій воді, який на початку грудня відбудеться в Китаї. Наша країна вперше від часу заснування турніру в 1993 році не візьме участі в престижних змаганнях, причому йдеться навіть про спортсменів, які здобули путівки на них.

Про це йдеться в заяві ФПУ на офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram. Зазначається, що рішення ухвалили після обговорення спортивних перспектив і календаря майбутнього сезону самими спортсменами та керівниками федерації.

Михаїл Романчук на дистанції

"За взаємною згодою вирішено зосередити підготовку на головних стартах 2027 року, зокрема на змаганнях на довгій воді", – йдеться у зверненні.

Крім того, було враховано й фактор повномасштабної війни, яку Росія веде проти нашої країни. "Повітряні тривоги, ракетні та дронові атаки, перебої з електропостачанням і пошкодження спортивної інфраструктури суттєво ускладнюють тренувальний процес", – наголосили у ФПУ.

Українські спортсмени з прапором країни

Попередні два чемпіонати світу збірна України завершувала без нагород. А востаннє медаль чемпіонату світу на короткій воді здобував Михайло Романчук – "бронзу" на дистанції 1500 метрів у 2021 році.

Михайло Романчук

Як повідомляв OBOZ.UA, Міжнародна федерація водних видів спорту World Aquatics допустила російських спортсменів до своїх турнірів із національною символікою.