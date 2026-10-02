Україна – Північна Ірландія: хронологія та результат матчу Ліги націй

Збірна України з футболу в п’ятницю, 2 жовтня, провела матч третього туру групового турніру нового розіграшу Ліги націй. У поєдинку квартету 2 дивізіону В підопічні тренера Андреа Мальдери зійшлися з представниками Північної Ірландії.

Зустріч приймав стадіон імені Антона Малатинські у словацькій Трнаві. OBOZ.UA вів онлайн-трансляцію матчу Україна – Північна Ірландія.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНА – ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ

Ліга націй. Дивізіон В

Група 2. 3-й тур

Трнава, стадіон імені Антона Малатінскі

Головний арбітр: Яспер Вергооте (Бельгія), арбітр VAR: Веслі де Кремер (Бельгія)

Україна – Північна Ірландія – 0:3

Голи: Браун, 9, 61, Прайс, 22

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90+4. Все. Україна провалює гру в Трнаві.

90+2. Північна Ірландія виходить в одноосібні лідери групи.

90. Сікан і Матвієнко не зіграють проти Угорщини. Дискваліфікація.

86. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Пономаренко теж отримав.

87. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Сікан з якоїсь причини стрибнув супернику в ноги.

86. Українці намагаються хоча б щось створити.

83. Назарін пробив з 23 метрів. По горобцях.

81. Циганков впав у чужому штрафному майданчику. Без пенальті. У нашої команди просто неймовірні розриви між лініями.

80. Україна не забиває з 42-ї хвилини матчу з Угорщиною.

78. За тиждень від збірної, яка перемогла Угорщину, не залишилося нічого.

76. Матвієнко з флангу подав у руки воротареві.

74. Українці після перерви ще не били у площину.

72. У паралельному матчі Угорщина перемагає Грузію.

70. Пономаренко пробивав у дальній кут. Воротар перевів у штангу.

67. ЗАМІНА. Судакова зламавпівнічноірландець. Назаренко виходить на поле.

66. Повна катастрофа для України..

64. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Спенсер збив Судакова.

63. ЗАМІНА. Ярмоленко, Бондар та Яремчук завершили гру. На полі Сікан, Пономаренко та Зубков.

61. 0:3. Ой-ой-ой... Надпростий навіс перетворився на скидання головою від Брауна, після чого Різник просто пропустив м'яч поміж ніг.

60. Знову Судаков з 20 метрів зарядив у трибуни.

59. Складається враження, що сьогодні "кіна" не буде.

57. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Матвієнко просто, як косою, зніс суперника.

56. ЗАМІНА. Назарина замість Бражко.

54. Наші не завдають ударів.

52. Треба сказати, що у британців сьогодні ще й дуже молода команда. Лише один гравець старший за 24 роки.

50. Очеретько неправильно вкинув м'яч у аут. Суддя віддав м'яч суперникам.50. Очеретько неправильно вкинув м'яч у аут. Суддя віддав м'яч суперникам.

50. Тиск з боку українців.

47. Матвієнко замикав навіс Очеретька. Не влучив у ворота.

46. РОЗПОЧАВСЯ ДРУГИЙ ТАЙМ. Гості ввели м’яч у гру.

22:49. Українці вже п’ять таймів не можуть забити Північній Ірландії в офіційних матчах. Останній гол за "синьо-жовтих" провів Андрій Шевченко у квітні 97-го.

22:44. Повертаємося до Трнави.

22:42. 7:7 за ударами та 2:2 за влучаннями у площину.

22:34. ПЕРЕРВА.

45+4. Рефері свистить.

45. Підопічним Мальдери явно бракує швидкості.

43. Багато дрібних пасів від українців.

41. Знизився натиск господарів.

39. Яремчук непогано скидав Циганкову, але трохи сильніше, ніж потрібно.

37. Забарний не встиг на пас Циганкова.37. Забарний не встиг на пас Циганкова.

35. Наразі українці мають тотальну перевагу.

34. Судаков пробив вище воріт з 20 метрів.

33. Кутовий від українців завершився двома поспіль ударами по захисникам.

31. Навіси від британців працюють практично ідеально.

29. Ярмоленко пробив з ближньої штанги після кутового. Повз.

27. Навіс Матвієнка Чарльз забрав.

26. Сарапій вистрілив з дальньої дистанції. Воротар витягнув з-під поперечини.

25. Захисники вибили навіс Циганкова.

22. 0:2. Виймайте другий. Моррісон з правого флангу виконав високий навіс, а Прайс спокійно головою з п’яти метрів переграв Різника.

20. Циганков трохи не встиг на закидання Судакова.

19. Судаков пробив з 12 метрів. Воротар на місці.

17. У наших немає жодної гостроти.

15. Ярмоленко неточно віддав Циганкову.

13. Українці поки що навіть не наближалися до воріт суперника.

12. Після повтору затвердили гол гостей.

9. 0:1. Українська команда пропускає гол. Після розіграшу кутового та низки рикошетів Браун буквально з відстані кількох метрів відправив м’яч у сітку від штанги.

8. Господарі заробили собі безглуздий кутовий.

6. Українці катають м’яч поперек поля.

4. Гості дуже щільно грають у захисті.

2. Перший фол у грі. Українці порушили.

МАТЧ РОЗПОЧАВСЯ! Українці розіграли з центру поля.

5 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Команди на полі. Лунають гімни країн.

15 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Усе готове до початку зустрічі.

25 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Андрій Шевченко прибув на гру.

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45 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Футболісти вийшли розім’ятися.

60 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Команди прибули на стадіон.

90 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Мальдер оголосив стартовий склад. Ярмоленко вийде на поле з перших хвилин.

Стартовий склад збірної України. Джерело: УАФ

6 ГОДИН ДО МАТЧУ. Наші сьогодні гратимуть у синьому.

Екіпірування збірних України... Джерело: УАФ Розгорнути

8 ГОДИН ДО МАТЧУ. Мальдер оголосив склад на гру. Сьогодні на поле не вийдуть сім гравців: Миколенко, Драмбаєв, Ванат, Велетень, Хлан, Михайличенко та Піхальонок.

Склад збірної України. Джерело: УАФ

10 ГОДИН ДО МАТЧУ. Востаннє в офіційному матчі команди грали на Євро-2016, коли Україна ганебно програла 0:2.

12 ГОДИН ДО МАТЧУ. Вітаємо всіх шанувальників футболу. Сьогодні збірна України проводить перший у сезоні номінально домашній матч Ліги націй.

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ

Любителі спорту зможуть стежити за подіями матчу завдяки відеосервісу Megogo. Пряма трансляція відбудеться на каналах "Megogo Футбол Перший" та "Megogo Спорт", які доступні в цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

Гравці збірної України. Джерело: УАФ

ПРОГНОЗ НА УКРАЇНА – ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ

Фаворитами матчу вважаються господарі поля. Ставки на перемогу українців сягають рівня 1,90. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,30. А показники на перемогу гостей представлені котируванням 4,10.

АРБІТРИ НА УКРАЇНА – ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ

Обслуговувати матч доручили бригаді арбітрів із Бельгії, яку очолює Яспер Вергооте. Йому допомагатимуть лайнсмени Міхаель Геерольф і Мартейн Тістерс. Роль четвертого рефері виконає Лотар Д'Хондт.

Також під час матчу буде задіяна система відеодопомоги арбітрам (VAR), за роботою якої стежитиме Веслі де Кремер.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Україна: Різник – Михайличенко, Матвієнко, Забарний, Крупський, Очеретько, Піхальонок, Циганков, Ярмоленко, Яремчук, Сікан

Північна Ірландія: П.Чарльз – Девенні, Браун, Макконвіл, Етчессон, Хьюм, Ш.Чарльз, Гелбрейг, Келлі, Прайс, Донлі.

Андреа Мальдера. Джерело: УАФ

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Команди зустрічалися шість разів, один із яких припав на товариський матч, а ще один – на фінальну частину чемпіонату Європи. Українці здобули три перемоги за однієї поразки.

Гравці збірної Північної Ірландії. Джерело: Футбольна асоціація Північної Ірландії

СИТУАЦІЯ У ГРУПІ

Обидві команди набрали по чотири очки за однакової різниці м'ячів 1-0. Суперники на три очки випереджають Угорщину та Грузію.

Турнірна таблиця групи 2 див... Джерело: УЄФА Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, збірна України втратила зіркового легіонера на матчі з Північною Ірландією та Угорщиною в Лізі націй.