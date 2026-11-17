Україна перемогла в історичному матчі Ліги націй. Відео

Збірна України перемогла команду Грузії в останньому турі групового етапу Ліги націй. Матч у словацькому місті Кошиці завершився з рахунком 1:0, причому переможний гол став найшвидшим в історії офіційних поєдинків "жовто-синіх".

Цей результат дозволив Україні фінішувати на третьому місці в турнірній таблиці групи 2 й уникнути стикових матчів за право залишитися в Дивізіоні B.

Українці відкрили рахунок практично відразу після стартового свистка. Грузинська оборона припустилася помилки, дозволивши Данилу Сікану отримати м’яч у вигідній позиції у штрафному майданчику. Нападник збірної України скористався цим моментом і відправив м’яч у ворота Георгія Мамардашвілі.

Сікан забив третій гол за Ук... Джерело: Кадр із відео Розгорнути

Однак після стартового сплеску українців гра переважно проходила під контролем Грузії. Команда частіше володіла ініціативою, регулярно наближалася до штрафного майданчика суперника й створювала небезпечні моменти. Україна зосередилася на обороні та намагалася відповідати контратаками.

Уже на 23-й хвилині Грузія була близька до гола: Георгій Кочорашвілі після розіграшу кутового пробив у поперечину. Ще за шість хвилин Георгій Мікаутадзе отримав передачу з флангу й завдав небезпечного удару зі штрафного майданчика в лівий кут, але Дмитро Різник урятував українську команду.

Українці також мали кілька нагод збільшити перевагу. Геннадій Синчук не влучив у площину воріт із близької відстані, а удар Георгія Судакова з-за меж штрафного майданчика пройшов вище воріт. До перерви грузинська команда продовжувала атакувати, але зрівняти рахунок не змогла.

Після перерви характер гри суттєво не змінився. Грузія продовжувала шукати можливості для взяття воріт, а українці більшу частину часу були змушені стримувати тиск суперника. На 61-й хвилині Георгіс Мікаутадзе пробив зі штрафного майданчика, але м'яч влучив у захисника.

Показовим став і той факт, що другий удар України у площину воріт відбувся лише на 64-й хвилині. Єгор Назарина пробив здалеку, однак Мамардашвілі впорався з ударом. До цього українська команда практично не турбувала грузинського голкіпера.

У заключній частині зустрічі збірна України стала частіше переходити в атаку. На 70-й хвилині Отар Какабадзе пробив по воротах, але Різник відбив удар. За хвилину вже українці могли збільшити перевагу: Едуард Сарапій отримав нагоду пробити зі штрафного майданчика, однак Мамардашвілі витягнув м’яч із кута воріт.

У час, що залишився, Грузія продовжувала шукати можливість зрівняти рахунок, але українська оборона зберегла перевагу. У підсумку команда Сергія Реброва здобула перемогу з рахунком 1:0, попри те що більшу частину матчу провела під атакувальним тиском суперника.

Як повідомляв OBOZ.UA, у першому турі Україна здобула історичну перемогу над Угорщиною з рахунком 1:0 завдяки голу Данила Сікана на 42-й хвилині. Друга гра проти Грузії завершилася внічию 0:0. Потім були три поразки поспіль: від Північної Ірландії в третьому турі (0:3) від Угорщини (1:2) і знову від Північної Ірландії у виїзному матчі (0:1).