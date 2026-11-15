Україна перемогла Росію та здобула медаль Кубку світу з фехтування на жіночій шпазі. Відео

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах стала бронзовою призеркою етапу Кубка світу, який проходить у китайському Усі. У матчі за третє місце 15 листопада Анна Максименко, Інна Бровко, Влада Харкова та олімпійська чемпіонка Яна Шемякіна обіграли команду Росії з рахунком 39:32.

Жіноча збірна України з фехт... Джерело: instagram.com/cuiyu1989 Розгорнути

Шлях до медалі українські шпажистки розпочали з перемоги над Польщею в 1/8 фіналу. Зустріч завершилася з рахунком 45:36. У чвертьфіналі збірна України з таким самим результатом обіграла Південну Корею, яка посідає перше місце у світовому командному рейтингу.

У півфіналі українкам протистояла збірна Угорщини. Цей матч завершився поразкою команди Яни Шемякіної з рахунком 33:41. Після цього українські спортсменки отримали можливість поборотися за "бронзу" в поєдинку з росіянками.

Україна виграла "бронзу". Джерело: instagram.com/cuiyu1989

Зустріч за третє місце завершилася достроково. Перед заключним боєм Україна мала перевагу у два уколи, а 19-річна Анна Максименко, якій належало завершувати командний матч, збільшила відрив до семи точних уколів.

За рахунку 39:32 росіянки припинили боротьбу за кілька секунд до завершення основного часу.

Для жіночої збірної України це перша командна нагорода на етапах Кубка світу за останні два сезони. Раніше українські шпажистки здобували "бронзу" командного турніру у Ванкувері в 2023 році, а у 2024-му стали срібними призерками змагань у канадському місті.