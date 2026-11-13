Україна має забирати перемогу в Лізі націй. Інакше буде катастрофа з Євро-2028
У суботу ми маємо лише вигра...
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Футбольна збірна України вже чекає вирішальні матчі Ліги націй. Здається, що турнір другорядний, але цього разу ми не маємо права пасивно ставитися до завершальних ігор, адже на кону Євро-2028! Чому так сталося і що кажуть правила? OBOZ.UA розповідає, чому перемога над Північною Ірландією та Грузією для нас критично важлива.
Усе змінилося після новацій відбору
Євро-2028, яке пройде на дев'яти стадіонах у Великій Британії та Ірландії, поки що не має гарантованих учасників. Цього разу господарі – Англія, Ірландія, Шотландія та Уельс – також візьмуть участь у відборі, кожна у своїй компанії. Це буде 12 груп по чотири або п’ять команд. Далі виходять 12 переможців груп і 8 найкращих володарів других місць. 20 збірних вирушать в основну частину чемпіонату Європи. Для господарів схема ще цікавіша: можуть легально пройти всі 4 країни, але деякі з них можуть і поступитися. На цей випадок УЄФА резервує для них 2 місця у фінальному турнірі – для найкращих за рейтингом країн-господарок, яким не пощастить кваліфікуватися.
Збірна України з футболу має...
Джерело: УАФ
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На Україну тисне відповідальність за результат
Ми поки не знаємо, хто саме буде нашим суперником. Жеребкування групового етапу для чемпіонату Європи кваліфікації відбудеться 6 грудня 2026 року в Белфасті. Через це абсолютно незрозуміло, якої складності буде наша група і скільки там чекатиме суперників. Україна знову опинилася під тиском одразу двох турнірів, на яких, як і раніше, виграє тільки одна команда. Другим у таблицях ще треба назбирати вдачі.
Ліга націй і Євро тепер дуже пов’язані. Для України це проблема
Через те, що господарі йдуть окремим шляхом, це сильно впливає на стикові путівки. Їх невизначена кількість не дає нам розуміння: якщо вони всім квартетом потраплять на Євро-2028, то кількість місць "другого шансу" зріжуть лише до двох! Якщо ж на турнір потраплять тільки двоє господарів, то на стики залишиться 4 місця. Путівки розіграють у стикових матчах весни 2028-го року серед тих команд, які не пробилися на чемпіонат Європи напряму. Але тут починається проблема: доступні ці путівки тільки для переможців груп Ліги націй УЄФА, які не пройшли кваліфікацію. Вони протистоятимуть другим місцям у відбіркових групах.
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Джерело: УАФ
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Жовто-сині вже тричі покладалися на стикові матчі, які дають через Лігу націй. Вперше це було на відборі на ЧС-22, коли збірна у вирішальній грі влетіла Вельсу. Наступна спроба була на відборі на Євро-2024: підопічні Реброва переграли і Боснію, і Ісландію, кожну 2:1. Насвіжіший приклад – чемпіонат світу 2026. Збірній не вистачило везіння, щоб на нього потрапити, тому збірна пішла у стики через Лігу націй, але й там одразу вилетіла від Швеції 1:3. Імовірність того, що нам знову чогось не вистачить у відборі на Євро, дуже велика. І це ще один привід для України вигравати обидва матчі в Лізі націй, щоб знову сподіватися на свій улюблений варіант другого шансу.
У таблиці величезні складнощі
А що буде, якщо не виграти обидва матчі Ліги націй? Тоді доведеться враховувати надскладне становище в групі. Перше місце від нас дуже далеко, бо зараз ми маємо лише 4 очки, які треба перетворити на 10 балів. Та для цього Північна Ірландія має програти обидва матчі, так само як і Угорщина. Це вже малоймовірно, тому будь-яка втрата очок позбавить нас можливості заскочити на перше місце. Наприклад, Північна Ірландія посяде гарантоване перше місце, якщо переграє нас у завтрашній грі, а Грузія буде сильнішою за Угорщину. Є варіант із лідерством угорців, для цього вони мають сподіватися на нашу силу проти північноірландців і виграти свої матчі. Грузія йде лише додатком до таблиці, адже перше місце їй навіть математично не світить, а поразка в завтрашній грі проти Угорщини майже 100% відправляє саме їх до Дивізіону С.
Таблиця групи В в Лізі націй...
Джерело: Скріншот, FlashScore
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Від України залежить найбільше, бо ми найхиткіша складова у цьому переліку. Саме тому треба лише вигравати. Чи можливо посісти перше місце? Так, але попереду багато роботи. Уявімо, що ми виграли і Північну Ірландію, і Грузію. Що ще треба для абсолютного лідерства? Північна Ірландія з Угорщиною на фініші мають розіграти нічию, це полегшить становище. Також суботню гру має вигравати Грузія. Якщо ж угорці виграють обидва матчі, перше місце буде в них. Але якщо переможуть тільки північноірландців в останньому турі, то це вирівняє їх із жовто-синіми за очками, буде по 10 балів. Тоді нам треба в обох матчах забивати щонайменше 6 голів, щоб комфортно обходити угорців. Словом, Євро-2028 під загрозою навіть через Лігу націй, бо співпадінь для України має бути настільки багато, що в них вже не віриться. Як кажуть, все зробили своїми ногами.
Коли дивитися матчі Ліги націй?
Перший матч збірної буде вже цієї суботи, 14-го листопада. Це виїзна зустріч проти Північної Ірландії. Другий і вирішальний епізод листопада запланований на 17-те листопада, це матч Україна – Грузія, його ми проведемо номінально вдома в Кошице. Обидві гри будуть о 21:45 за Києвом. Після цього стануть остаточно відомі повні результати за групами: хто піде на підвищення, кому пощастить просто так лишитися в дивізіоні В, а хто вилетить до нижчої ліги.
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