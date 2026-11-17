Мальдера виключив трьох гравців. Україна – Грузія: всі подробиці матчу Ліги націй за місце в дивізіоні В

Збірна України з футболу зіграє у вівторок, 17 листопада, заключний матч групового турніру Ліги націй, в якому вона вже втратила шанси на топ-2. "Синьо-жовті" під керівництвом тренера Андреа Мальдери змагатимуться з Грузією за право гарантувати собі місце в дивізіоні В на наступний розіграш.

Поєдинок приймає стадіон у словацькому Кошице. OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Грузія. Час початку – 21:45 за київським часом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНА – ГРУЗІЯ

Ліга націй. Дивізіон В

Група 2. 6-й тур

Кошице, Футбольна арена KFA

Головний арбітр: Мартін Матоша (Словенія), арбітр VAR: Ален Борошак (Словенія)

Україна – Грузія – 0:0

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6 ГОДИН ДО МАТЧУ. Андреа Мальдера оголосив заявку на гру. До неї не потрапили півзахисники Олександр Андрієвський та Іван Варфоломєєв, а також нападник Владислав Ванат.

Заявка збірної України. Джерело: УАФ

10 ГОДИН ДО МАТЧУ. Вітаємо всіх шанувальників футболу. Збірна України сьогодні проводить заключний поєдинок групового турніру Ліги націй.

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – ГРУЗІЯ

Уболівальники зможуть побачити прямий ефір гри завдяки відеосервісу MEGOGO. Прмий ефір пройде на каналі "Megogo Футбол Первый", де її супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участю журналістів та експертів.

Крім того, матч безкоштовно покаже телеканал "Megogo Спорт". Його сигнал доступний глядачам цифрового ефірного телебачення Т2 та абонентам кабельних мереж.

Роздягальня збірної України. Джерело: УАФ

Гравці збірної Грузії під час матчу. Джерело: Федерація футболу Грузії

ПРОГНОЗ НА УКРАЇНА – ГРУЗІЯ

Фаворитами зустрічі вважаються українські футболісти. Ставки на перемогу нашої збірної приймаються з коефіцієнтом 2,15. Нічию оцінюють котируванням 3,20. А показники на успіх грузинської національної команди сягають рівня 3,50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Україна: Трубін – Крупський, Матвієнко, Забарний, Миколенко, Ярмолюк, Очеретько, Кащук, Судаков, Сікан, Краснопір.

Грузія: Мамардашвілі – Какабадзе, Двалі, Гоглічідзе, Лочошвілі, Кочорашвілі, Меквабішвілі, Давіташвілі, Чакветадзе, Квернадзе, Мікаутадзе.

Андреа Мальдера

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андреа Мальдера, головний тренер збірної України:

– Очікую, що буде важко, адже Грузія – дуже хороша команда. Але зараз не час для слів, зараз час грати. Ми повинні зробити все можливе, щоб виграти матч.

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Українці та грузини втратили шанси на підвищення в класі. В очному протистоянні вони визначать, хто залишиться в дивізіоні В, а хто вирушить до плей-оф із другими командами груп Ліги С.

Турнірна таблиця групи В2 Ліги націй

Як повідомляв OBOZ.UA, колишній нападник "Динамо" Артем Мілевський назвав рівень гри збірної України у нинішньому розіграші Ліги націй порівнянним із європейськими "карликами".