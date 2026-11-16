Україна – Франція: всі подробиці матчу відбору на жіночий Євробаскет-2027

Жіноча збірна України з баскетболу у вівторок, 17 листопада, проведе третій матч вирішального раунду відбіркового турніру до чемпіонату Європи 2027 року. "Синьо-жовті" під керівництвом тренерки Інни Кочубей у номінально домашній грі зустрінуться з фаворитом групи Францією, яка на минулій першості посіла четверте місце.

Поєдинок приймає Зал для командних видів спорту у столиці Латвії. Дивіться на OBOZ.UA онлайн-відеотрансляцію матчу Україна – Франція. Час початку – 15:00 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – ФРАНЦІЯ

Побачити протистояння можна буде завдяки трансляції на платформі "Київстар ТВ". Також прямий ефір із Люксембургу покаже офіційний канал Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) на відеохостингу YouTube.

Лідерка збірної України Аліна Ягупова. Джерело: ФІБА

ПРОГНОЗ НА УКРАЇНА – ФРАНЦІЯ

Очевидними фаворитками матчу вважаються гості. Ставки на перемогу "Ле бльо" приймаються з коефіцієнтом 1,02. А коефіцієнт на успіх українок сягає 11,60.

СКЛАДИ НА УКРАЇНА – ФРАНЦІЯ

Україна: Серафима Тиха, Анжеліка Ляшко, Вікторія Балабан, Юлія Гутевич, Каріна Панчук, Дар’я Кононученко, Віра Грималюк, Аліна Ягупова, Олена Бойко, Катерина Діке, Христина Кулеша, Міріам Уро-Ніле, Тетяна Юркевічус, Анастасія Ковтун.

Франція: Нелл Англома, Ваеріані Айяї, Марієм Бадіан, Ноемі Брошан, Сара Сіссе, Стелла Колас, Марі-Поль Даллі, Маева Джальді-Табді, Каміль Догю, Марін Фоту, Колін Франслен, Аміната Геє, Інес Пітарш-Гранель, Мінья Туре.

Баскетболістки збірної Франції. Джерело: ФІБА

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Інна Кочубей, тренерка збірної України:

– Франція – суперниця найвищого міжнародного рівня. Навіть якщо не приїдуть основні гравчині, у них достатньо людей у ротації. Ми всі розуміємо, що матч буде складним. Але я вважаю, що особливо для молодих дівчат це дуже велика мотивація. Класна суперниця, і треба грати, показувати, що ти можеш, переходити на наступний рівень саме в матчах із такими командами

Інна Кочубей. Джерело: ФІБА

Турнірна таблиця групи М. Джерело: ФІБА

ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Українки після перемоги над Люксембургом і драматичної поразки від британок посідають третє місце. Франція впевнено лідирує в групі.

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Євробаскет-2015. Груповий турнір

Україна – Франція – 55:79 (21:20, 12:15, 12:24, 10:20)

Євробаскет-2023. Відбірковий турнір

Україна – Франція – 90:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16)

Франція – Україна – 109:88 (32:20, 22:30, 32:26, 23:12)