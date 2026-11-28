Україна – Чорногорія: всі подробиці матчу в фіналі відбору на ЧС-2027 з баскетболу

Чоловіча збірна України з баскетболу в неділю, 29 листопада, проведе четвертий матч вирішального етапу відбіркового турніру на чемпіонат світу-2027. У номінально домашній грі в Ризі підопічні Айнарса Багатскіса приймуть представників Чорногорії.

Поєдинок пройде Xiaomi Arena у столиці Латвії. Дивіться на OBOZ.UA онлайн-відеотрансляцію матчу Україна – Чорногорія. Початок – о 18:00 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – ЧОРНОГОРІЯ

Крім нашого сайту, прямий ефір можна буде побачити на каналі "Суспільне Спорт" і сервісі "Київстар ТБ". Трансляція суспільного мовника доступна на його порталі та платформі MEGOGO.

Збірна України з баскетболу. Джерело: FIBA

ПРОГНОЗ НА УКРАЇНА – ЧОРНОГОРІЯ

Фаворитами протистояння вважаються господарі. Ставки на перемогу українців приймають із коефіцієнтом 1,67. А показники на успіх чорногорської збірної сягають рівня 2,13.

СКЛАДИ НА УКРАЇНА – ЧОРНОГОРІЯ

Україна: Максим Шульга, Олександр Ковляр, Єгор Сушкін, Ілля Тиртишник, Денис Лукашов, Олексій Соловйов, Олександр Липовий, Олександр Кобзистий, Артем Ковальов, В’ячеслав Бобров, Данило Шеліст, Ростислав Новицький, Дмитро Скапінцев.

Українці обіграли Чорногорію на виїзді. Джерело: FIBA

Чорногорія: Кевін Феррелл, Ігор Дробняк, Данило Іванович, Петар Попович, Йован Кляєвич, Джордже Йованович, Зоран Вучелич, Андрія Славкович, Діно Радончич, Емір Хаджибегович, Алекса Ілич, Зоран Николич, Марко Симонович, Мілан Шушкавчевич, Балша Живанович, Данило Лацманович, Філіп Анджушич, Джордже Гулич, Андрей Фантич

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Після трьох ігрових днів фіналу кваліфікації ЧС з урахуванням результатів попереднього раунду українці йдуть у топ-3, а їхні майбутні суперники розташувалися на останньому рядку в групі I. Путівки на мундіаль отримають три найкращі команди.

Турнірна таблиця групи I. Джерело: FIBA

Айнарс Багатскіс. Джерело: FIBA

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Чемпіонат світу-2027. Відбір

Чорногорія – Україна – 89:98 (18:19, 22:27, 22:26, 27:26)

Чемпіонат світу-2019. Відбір

Україна – Чорногорія – 74:76 (34:17, 6:9, 16:25, 18:25)

Чорногорія – Україна – 90:84 (16:13, 29:27, 17:18, 28:26)