Україна бойкотуватиме історичний чемпіонат світу, який віддали Москві

Українські важкоатлети не будуть виступати на чемпіонаті світу 2030 року, який Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) вирішила провести в Москві. Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що Київ має намір оскаржити це рішення, оскільки турнір стане першим змаганням такого рівня в олімпійському виді спорту, яке Росія отримала після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Виконавчий комітет IWF призначив російську столицю місцем проведення світової першості серед дорослих. Водночас змагання матимуть кваліфікаційне значення для Олімпійських ігор 2032 року в австралійському Брісбені: на турнірі розіграють ліцензії на участь в Іграх.

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Бідний прокоментував рішення федерації. За словами міністра, надання Росії права прийняти чемпіонат виходить за межі рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

"Рішення Міжнародної федерації важкої атлетики пішло ще далі й виходить за межі цих рекомендацій. Це свідчить про те, що вплив росіян у деяких міжнародних федераціях надзвичайно сильний. Квінтесенцією цього стало рішення провести чемпіонат світу 2030 року в Москві, де розігруватимуть ліцензії на Олімпіаду в Брісбені 2032 року", заявив Бідний в інтерв’ю "Суспільне Спорт".

Матвій Бідний. Джерело: Facebook@Матвея Бідного

Міністр назвав проведення турніру в Росії "тривожним і неприпустимим сигналом". Україна має намір оскаржити рішення як у МОК, так і в IWF. Бідний також повідомив, що українська сторона вже оскаржує рішення олімпійського комітету про зняття санкцій.

"Це рішення має переважно символічне значення для росіян, але за таких умов жодна країна, яка себе поважає, не відправлятиме туди свою команду. Це тривожний і неприпустимий сигнал, який ми оскаржуватимемо в МОК і Міжнародній федерації важкої атлетики", – заявив глава українського міністерства.

Українська важкоатлетка

Водночас Київ не має наміру відмовлятися від участі в міжнародних змаганнях загалом. За словами Бідного, позиція України полягає в тому, щоб продовжувати виступати на світових спортивних майданчиках і не поступатися ними російським представникам. Однак чемпіонат світу в Москві міністр вважає винятковим випадком.

"Наша спільна позиція: брати участь у змаганнях і не залишати арену росіянам. Але це надзвичайне рішення, і, звісно, наші спортсмени до Москви не поїдуть", – наголосив Бідний.

Водночас міністр зазначив, що до 2030 року ситуація може змінитися. Він також поставив під сумнів можливість проведення чемпіонату в Росії, попри рішення IWF.