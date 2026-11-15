Офіційно. IIHF ухвалила остаточне рішення щодо Росії на чемпіонаті світу з хокею U20

Міжнародна федерація хокею (IIHF) офіційно підтвердила, що збірна Росії не виступить на молодіжному чемпіонаті світу 2027 року. Турнір відбудеться в Канаді у раніше заплановані терміни, попри вимоги російської сторони перенести змагання до іншої країни.

У заяві IIHF йдеться, що російська команда U20 не зможе взяти участь у першості через позицію канадського уряду та запроваджені ним обмеження. Федерація повідомила, що отримала відповідне офіційне повідомлення від влади Канади.

Хокеїсти молодіжної збірної України з хокею

Рада IIHF розглянула можливість проведення змагань в іншій країні, однак після оцінки альтернативних варіантів вирішила залишити Канаду організатором. Матчі молодіжного чемпіонату світу відбудуться з 26 грудня 2026 року до 5 січня 2027-го в Едмонтоні та Ред-Дірі.

IIHF. Джерело: IIHF

Таким чином, збірна Росії пропустить турнір, попри рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні, який задовольнив апеляцію російської сторони і зажадав повернути національні команди РФ до міжнародних змагань.

Ситуація загострилася на початку листопада, коли прем’єр-міністр Канади Марк Карні публічно заявив про недопуск російських хокеїстів.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні. Джерело: CPAC

11 листопада канадський уряд офіційно повідомив IIHF про обмеження на в’їзд російських гравців. Заборона поширюється, зокрема, на власників чинних віз, а отримання нейтрального статусу не дає змоги обійти встановлені вимоги.

IIHF заборонила участь Росії

Після цього Федерація хокею Росії вимагала перенести молодіжний чемпіонат світу до іншої країни. Однак IIHF відхилила такий варіант і підтвердила проведення змагань у Канаді.

Хокеїсти збірної Росії

У міжнародній федерації також повідомили, що всі національні асоціації, які беруть участь у турнірі, вже отримали інформацію про ухвалене рішення. Оновлений розклад матчів молодіжного чемпіонату світу та першості світу U20 у дивізіоні 1A буде опубліковано додатково.