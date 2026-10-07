У Росії назвали "великим плюсом" повне відсторонення "нової коханки Путіна" від міжнародних турнірів

Російська фігуристка Каміла Валієва відмовилася оскаржувати позбавлення "нейтрального статусу" для участі в міжнародних змаганнях заради участі в національних змаганнях. Представниця РФ, яка відбула чотирирічну дискваліфікацію за вживання допінгу, вирішила зосередитися на наборі форми.

Таку безглузду думку в інтерв’ю пропагандистському інформаційному агентству РІА "Новости" висловила олімпійська чемпіонка Світлана Журова. За словами прибічниці диктаторського режиму Володимира Путіна, можливість зосередитися на внутрішніх турнірах піде тільки на користь Валієвій.

Каміла Валієва була спіймана на допінгу

"У цьому теж є великий плюс. Зараз проходять турніри серії "челенджер", у яких наші спортсменки рівня Каміли чи Саші Трусової раніше навіть не брали участі. Але зараз такі умови, коли їм треба набирати рейтинг з нуля. Насправді, так рано набирати форму, а потім підтримувати її весь сезон – це не дуже добре. Можливо, Каміла придивляється, може, не варто зараз ламати списи об стіну, і все вирішиться само собою", – сказала Журова.

Світлана Журова. Джерело: РІА "Новости"

Диктатор Володимир Путін і Каміла Валієва. Джерело: ТАСС

Нагадаємо, що в січні 2024 року CAS дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивну допінг-пробу, взяту напередодні Олімпіади-2022. Термін покарання закінчився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала нейтральний статус. Однак ISU відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань, що призвело до її повного відсторонення від турнірів.

Сама Валієва вперше прокоментувала санкції. Після свого виступу за збірну РФ фігуристка не стримала сліз і розплакалася.

Каміла Валієва. Джерело: Кадр із відео

Володимир Путін і Каміла Валієва. Джерело: РІА "Новини"

У лютому 2024 року Валієва з'явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" у Казані та сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

Крім того, у своєму Telegram-каналі вона опублікувала допис на підтримку законопроекту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі.