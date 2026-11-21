У Португалії футболіст забив "найнеймовірніший автогол в історії", розплакався і попросив заміну. Відео зібрало 29 млн переглядів за кілька годин

Захисник "Порту" Франсішку Моура став автором одного з найнезвичайніших автоголів сезону. У матчі Кубка Португалії проти "Паредеша" 27-річний футболіст відправив м’яч у власні ворота, після чого не зміг стримати сліз і кілька разів попросив тренера замінити його.

Епізод стався 20 листопада в матчі четвертого раунду Кубка Португалії. "Порту" приймав на стадіоні "Драгау" "Паредеш", який виступає у третьому за силою дивізіоні країни, і до 57-ї хвилини вів із рахунком 1:0 завдяки голу Секо Фофана.

Після атаки гостей воротар господарів Клаудіу Рамуш відбив удар Ерріка Сантани. М’яч відскочив до Мури, який перебував практично перед порожніми воротами. Захисник не відчував тиску з боку суперників, однак замість того, щоб вибити м’яч, відправив його у власні ворота. Рахунок став 1:1.

Гравець відправив його у власні ворота. Джерело: кадр із відео

Одразу після помилки футболіст упав на газон, закрив обличчя руками й розплакався. Він показав тренерському штабу, що хоче залишити поле, і попросив заміну.

Футболіст упав на газон і розплакався. Джерело: кадр із відео

Підтримати Моуру підійшли його одноклубники й навіть гравці "Паредеша". Голкіпер Рамуш простягнув захисникові свої рукавички, щоб той міг витерти сльози. Вболівальники на трибунах також почали аплодувати футболістові.

Гравець розплакався. Джерело: кадр із відео

Головний тренер "Порту" Франческо Фарьолі не став одразу замінювати захисника. Моура продовжив гру, але на 70-й хвилині все ж поступився місцем Яну Беднареку. Покидаючи поле, він отримав оплески глядачів.

Попри автогол, "Порту" уникнув вильоту з турніру. Основний і додатковий час завершилися внічию 1:1, а в серії пенальті господарі перемогли з рахунком 3:1. Головним героєм післяматчевого протистояння став Клаудіу Рамуш, який відбив три удари суперників.

Після матчу Фарьолі публічно підтримав свого футболіста. Тренер нагадав, що помилки є частиною футболу, і наголосив, що команда та вболівальники на боці Моури.

За кілька годин момент став вірусним у мережі, набравши майже 30 млн переглядів. У коментарях епізод уже встигли назвати "найнеймовірнішим автоголом".

Момент зібрав 29 млн переглядів. Джерело: https://x.com/sporttvportugal