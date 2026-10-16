"У нас 150 мільйонів футболістів!" Ексгравець збірної РФ в угарі заявив, що чекає Росію після допуску до Євро та ЧС

Колишній футболіст збірної Росії Олександр Мостовой висловив упевненість у тому, що національна команда з РФ братиме участь у великих турнірах одразу після допуску до відбіркових раундів. Експівзахисник іспанської "Сельти" при цьому як аргумент навів чисельність населення країни-агресора.

Про це Мостовой з пафосом заявив в інтерв’ю пропагандистському телеканалу "Матч ТВ". Учасник двох чемпіонатів Європи та чемпіонату світу 1994 року, який називає себе Царем, зазначив, що росіяни ні в чому не поступаються збірним рівня Угорщини чи Північної Македонії.

Збірна Росії з футболу. Джерело: РФС

Українські вболівальники наг... Джерело: УАФ Розгорнути

"Якщо завтра нас повернуть, впевнений, що ми зможемо боротися за вихід на великі турніри. Адже зараз існують різні варіанти відбору, додаткові можливості. Чому ми маємо вважати себе слабшими за Угорщину, Македонію чи інші подібні збірні? Зрозуміло, що є топкоманди, які майже завжди проходять кваліфікацію. Але з усіма іншими можна грати. У нас величезна країна. Я завжди казав, що у нас 150 мільйонів футболістів! Тільки футболом повинні займатися футбольні люди. А у нас значна частина людей у футболі до нього не має стосунку. Звідси й багато проблем", – сказав Мостовой.

Олександр Мостовой. Джерело: "Матч ТВ"

Росія ізольована від світового футболу

Раніше почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков поскаржився на "відкритих ворогів" РФ у Європі та світі.

Як повідомляв OBOZ.UA, збірна Росії в останньому товариському матчі зіграла внічию з другим складом команди Нігерії, виграючи 3:1.