"У місті неможливо вийти на вулицю. Ми поїдемо": дружина легендарного футболіста розповіла про труднощі в Італії

Сім’я легендарного футболіста збірної Бельгії Кевіна де Брюйне зіткнулася з труднощами життя в італійському Неаполі після переходу гравця до місцевого "Наполі". Через нав’язливу увагу вболівальників 35-річний півзахисник, його діти та дружина хочуть якнайшвидше переїхати до Лімбурга.

Про це в інтерв’ю виданню The Touchline розповіла дружина Мішель Лакруа. За її словами, у Неаполі зовсім інше ставлення до команди та її гравців, ніж це було в Манчестері, де Кевін виступав за "Сіті". Жителі міста буквально живуть футболом, через що сім’я де Брюйне не має змоги навіть спокійно прогулятися вулицями й парками.

Стадіон у Неаполі. Джерело: ФК "Наполі"

Кевін де Брюйне і Мішель Лакруа. Джерело: Instagram Мішель Лакруа

"Ми все частіше повторюємо одне одному: "Ми поїдемо жити до Лімбурга. І що швидше ми опинимося там, то краще". У Неаполі Кевін веде вкрай замкнене життя, сповнене обмежень. Це приносить йому мало задоволення. Ми зовсім нічого не можемо робити в цьому місті всією сім’єю. У Манчестері ми могли спокійно вийти з дому на прогулянку, і ніхто навколо навіть не робив жодної фотографії. У Неаполі подібне просто неможливе", – сказала Лакруа.

Кевін де Брюйне. Джерело: ФК "Наполі"

Мішель Лакруа. Джерело: Instagram Мішель Лакруа

Зазначимо, що де Брюйне перейшов до "Наполі" влітку минулого року на правах вільного агента, підписавши дворічну угоду. За італійську команду бельгієць провів 36 матчів у всіх турнірах, забивши дев’ять голів і віддавши шість результативних передач.